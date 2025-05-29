Захоплюють подих: Різ Візерспун купувала одні з найкращих будинків у світі – які вони на вигляд

Народжена в Новому Орлеані, Різ Візерспун за свою кар'єру зібрала вражаючу колекцію будинків. Її маєтки стильні, розкішні та ідеально підходять для її декору у французькому кантрі-стилі.

Homes and gardens показує, якими будинками володіла відома американська акторка, передає 24 Канал.

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Дім у Нешвелі

Після розлучення з Джимом Тотом у 2023 році Різ Візерспун мешкає у Нешвелі. Торік її роздрібна компанія Draper James поділилася екскурсією її затишним фермерським будинком. Інтер'єр – типовий для американського Півдня, з європейськими нотками: меблі з квітковим принтом, смугастий сніданковий куточок і шафи сіро-блакитного кольору. А зовні фасад будинку оповитий англійським плющем – усе це створює атмосферу спокою та стриманої розкоші.

Будинок акторки у Нешвелі: дивіться відео

Маєток у Стоун-Каньйон, Бел-Ейр

У 2001 році, того ж року, коли вийшла "Блондинка в законі", Різ почала інвестувати в нерухомість. Вона придбала маєток у Бел-Ейр разом зі своїм першим чоловіком, Раяном Філіппом, за 3,3 мільйона доларів. Цей будинок має світлу вітальню з високими стелями, бар, басейн і спа-зону на відкритому повітрі. Ділянку оточують зрілі дерева, що дарують відчуття спокою попри жваву локацію в Лос-Анджелесі.

Пара продала маєток у 2004 році за 4,5 мільйона доларів.

Який вигляд має маєток у Бел-Ейр: дивіться фото

Сільський притулок в Охай, округ Вентура

У 2006 році Різ придбала розкішне заміське помешкання, спроєктоване відомим архітектором Воллесом Неффом як ферма для промисловця Едварда Драммонда.

До того, як Різ стала власницею, дизайнерка Кетрін Айрленд перетворила будинок на еклектичне, але вишукане помешкання, зберігши його вікові елементи: кам'яну кладку, фурнітуру, оригінальну обробку.

Різ заплатила за дім 4 мільйони доларів, а у 2013 році продала його за 5 мільйонів доларів.

Заміський дім в Охай: дивіться фото

Особняк у колоніальному стилі, Белл Мід

У липні 2018 року Різ купила типовий дім у престижному районі Белл Мід у Теннессі за 3,76 мільйона доларів.

Будинок, збудований у 1937 році, втілює південну елегантність із нейтральними інтер'єрами, двома балконами на другому поверсі, "садом-оазисом" на задньому дворі та басейном.

Коли вона придбала дім, він потребував значних оновлень. У жовтні 2022 року вона продала оновлену садибу майже за подвійну ціну – 7,4 мільйона доларів.

Особняк у Теннессі: який він має вигляд

Вінтажний будинок для відпочинку, Малібу

У 2019 році Різ інвестувала 6,3 мільйона доларів в унікальний будинок для відпочинку під назвою Zuma Farms.

Маєток 1950-х років описується як "рідкісний, дуже приватний оазис" у передгір'ї над пляжем Зума в Малібу — ідеальне місце для тихого відпочинку біля океану.

Різ зберегла автентичний стиль: дерев'яні балки на стелі, камін із цегли та великі вікна з видом на зелене подвір’я. У 2023 році вона виставила дім на продаж за 8 мільйонів доларів разом з вінтажним трейлером на задньому дворі.

Дім у Малібу: який він

Дім у районі Пасифік-Палісейдс, Лос-Анджелес

Шанувальники Різ добре знають її просторий дім у Пасифік-Палісейдс, який вона придбала у 2014 році за 12,7 мільйона доларів.

Акторка регулярно ділилася фото з білої кухні чи синіх вхідних дверей, біля яких позувала у стильних образах. І, як очікувано, дім прикрашений сотнями книжок, серед яких – ціла книжкова стіна з її улюбленими творами.

Не виставляючи дім на ринок, Різ продала його у квітні 2020 року за 17 мільйонів доларів.

Кухня у маєтку в Пасифік-Палісейдс: дивіться фото

Особняк у Брентвуді

У 2020 році Різ придбала маєток в англійському стилі, збудований у 1993 році. Інтер'єри мають набагато старовинніший вигляд. Особливо вирізняються темні дерев'яні підлоги, масивні балки, бібліотека з дерев'яними панелями, сходи з білого дуба та французькі двері, що ведуть до лісистої ділянки.

Будинок схований глибоко в каньйоні серед дерев – справжній приватний прихисток, який здається далеким від метушні затоки Сан-Франциско.

Особняк у Брентвуді: який він всередині