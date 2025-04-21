Різ Візерспун показала майстер-клас з облаштування куточка для читання: який він має вигляд

Ті, хто активно слідкує за творчістю Різ Візерспун, знає, що знаменитість створила свій книжковий клуб. Тож не дивно, що облаштування куточку для читання в її домівці, буде також продуманим та затишним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Як Візерспун облаштувала куточок для читання

Зірка фільму "Білявка в законі" опублікувала в інстаграмі фото, на якому показала, який має вигляд її куточок для читання. Так, він має естетику в стилі Іст-Гемптон.

Зокрема, в цій зоні розміщений смугасто блакитно-кремове крісло, яке чудово поєднується з нейтральною книжковою шафою.

Книжкова шафа є не єдиним місце, де Різ зберігає свої книги. Помітно, що в цій зоні книги упорядковані відповідно до кольорів з палітурками темно-червоних, зелених, коричневих і чорних тонів. Поряд з книгами розміщені і порцелянові прикраси.

Крім цього, акторка додала торшер, який розташувала, щоб забезпечити потрібну кількість світла для читання біля крісла.

Нагадаємо, що нещодавно знаменитість поділилася фотографією свого сезонного столу. Так, акторка показала гарне сервірування столу.