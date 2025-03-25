5 противоречивых трендов в интерьере, из-за которых ссорятся дизайнеры

Последние тенденции в дизайне интерьера не всем по вкусу. Некоторые из них даже вызывают дискуссии среди дизайнеров интерьера, ведь кто-то от них в восторге, а кто-то наоборот – терпеть не может.

О наиболее противоречивых трендах в дизайне интерьера 2025 года 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens. Дизайнеры до сих пор не пришли к общему выводу – стильные они или нет.

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Хромированные смесители

Хром – это большой тренд 2025 года, который пришел на замену бронзе и латуни. Однако не все дизайнеры в восторге от этого холодного металлического покрытия. Многие специалисты продолжают выбирать золотые металлы, поскольку те значительно теплее и глубже.

Дизайнер Сара Тракт в ванной, что на фото ниже, очень хотела сделать смесители из латуни. Ей казалось, что они идеально подойдут к зеленой стене. Однако эксперт решила поэкспериментировать и выбрать более современный вариант – хром. Результатом она осталась довольна, поскольку на фоне обоев с узором он едва заметен.



Хромированный смеситель в ванной / Фото Design by Sarah Tract

Черные столешницы

В этом году в тренде именно черные, а не белые столешницы. Модные тенденции призывают нас выбирать этот глубокий и драматический цвет и для кухни, и для ванной. Однако не всем дизайнерам нравится этот тренд, некоторые до сих пор выбирают только белые варианты.

Рифленые кухонные шкафы и островки

Рифленые поверхности на кухне или в гостиной способны отражать свет и визуально делать пространство больше. Кроме того, они становятся интересным акцентом в монохромном интерьере. Однако многие дизайнеры против рифленой мебели, поскольку считают ее непрактичной. Дело в том, что на таких поверхностях сохраняется много пыли, а вытирать ее – сложнее. Кроме того, на кухне рифленый островок может накапливать остатки пищи.

Я выяснила, что можно получить ту же теплоту, добавив старинный или антикварный предмет мебели, который придаст новый характер в интерьер,

– сказала дизайнер Хизер Френч.



Рифленая мебель требует дополнительного ухода / Фото Ledbury Studio

Цветочные принты

Нежные цветочные узоры вернулись в моду в этом году, но не все дизайнеры радуются этому тренду. Некоторые считают такой принт романтическим и говорят, что он может дополнить интерьер или даже стать акцентом. А кто-то все-таки отказывается от цветочного дизайна в пользу других узоров, потому что считает его слишком традиционным, а не современным.

Серые стены

В этом году уже много говорили о том, что "серая эпоха" уходит в прошлое. Сейчас в тренде – теплые и насыщенные цвета, которые создают уютную и приветливую атмосферу. Однако некоторые дизайнеры не спешат прощаться с серыми стенами. Однако они отмечают на том, чтобы использовать более теплые оттенки этого цвета и дополнять такой интерьер яркими акцентами.

Чтобы не говорили дизайнеры, всегда помните, что самое важное – это ориентироваться на собственные вкусы и предпочтения. Нужно создать такой интерьер, который будет нравиться именно вам.