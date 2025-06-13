Внутри кухни Брук Шилдс: актриса использовала умный метод хранения, оптимизирующий пространство

Всегда, обустраивая кухню, домовладельцы думают над эффективными системами хранения, чтобы поместить все, что необходимо. Американская актриса Брук Шилдс точно знает, как это сделать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухня Брук Шилдс

В своей элегантно оформленной кухне в нейтральной цветовой гамме знаменитость использует высокие вертикальные системы для хранения в виде шкафов, достигающих до самого потолка. Эти изящные шкафы эффективно используют обычно "мертвое пространство" над шкафами стандартного размера, превращая его в ценное место для хранения.

В компактных кухонных помещениях установка таких шкафов может эффективно увеличить вместимость для хранения вещей.

Вертикальные системы хранения на кухне – это революционный вариант для компактных помещений, которые предлагают как функциональность, так и эстетическую привлекательность,

– говорит эксперт по организации Sicotas Сара Го.

Кроме того, когда речь идет о хранении вещей, которые редко используются, эксперт советует размещать их на более высоких полках, а не ниже и глубже в шкафах. В отличие от обычных нижних шкафов, которые могут создавать глубокие, труднодоступные места, вертикальное хранение способствует лучшей видимости и доступности.