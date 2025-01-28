4 вещи в ванной комнате, которые вы никогда не должны красить

Если ваш интерьер нуждается в улучшении, нанесение нового слоя краски – одно из самых простых и эффективных решений. Хотя этот метод может подходить для определенных участков вашего дома, это не означает, что он может быть идеальным выбором для другого помещения.

Поэтому, есть вещи, которые ни в коем случае нельзя красить в ванной комнате. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

Смотрите также 6 ошибок, которых следует избегать во время ремонта ванной комнаты

Плитка для пола

Перед тем, как приступить к покраске пола, желательно сделать паузу и обдумать потенциальные последствия. Непрерывное движение, а также неизбежное присутствие капель воды могут быстро испортить краску.

Со временем она может начать шелушиться, что приведет к значительно менее привлекательному виду, чем тот, что был изначально.

Настенная плитка

Не рекомендуется красить настенную плитку, независимо от того, насколько она является устаревшей. Хотя это может показаться экономически выгодным решением и сэкономить время, но окрашенные поверхности вряд ли выдержат воздействие влаги в течение длительного периода.

Ванная

Ванная часто служит центром внимания во многих ванных комнатах, однако дизайнеры советуют быть осторожными, рассматривая ее как "кандидата" на покраску. На скользкой поверхности краске трудно держаться, что со временем может привести к отслоению и образованию пузырьков. Это ухудшает общий вид ванной комнаты, придавая ей пятнистый и изношенный вид.



Не следует красить ванну / Фото Unsplash

Розетки

Ни для кого не секрет, что розетки не являются самым эстетичным элементом комнаты. Однако их необходимость нельзя игнорировать. По словам специалистов, как бы ни хотелось подобрать цвет к розетке, желательно воздержаться от этого.

Поэтому следует избегать окрашивания розеток, поскольку это может поставить под угрозу их функциональность и безопасность.