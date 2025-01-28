Відтак, є речі, які в жодному разі не можна фарбувати у ванній кімнаті. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Плитка на підлозі

Перед тим, як взятися до фарбування підлоги, бажано зробити паузу і обміркувати потенційні наслідки. Безперервний рух, а також неминуча присутність крапель води можуть швидко зіпсувати фарбу.

З часом вона може почати лущитися, що призведе до значно менш привабливого вигляду, ніж той, що був спочатку.

Настінна плитка

Не рекомендується фарбувати настінну плитку, незалежно від того, наскільки вона є застарілою. Хоча це може здатися економічно вигідним рішенням і заощадити час, але пофарбовані поверхні навряд чи витримають вплив вологи протягом тривалого періоду.

Ванна

Ванна часто слугує центром уваги у багатьох ванних кімнатах, проте дизайнери радять бути обережними, розглядаючи її як "кандидата" на фарбування. На слизькій поверхні фарбі важко триматися, що з часом може призвести до відшарування та утворення бульбашок. Це погіршує загальний вигляд ванної кімнати, надаючи їй плямистого та зношеного вигляду.



Не слід фарбувати ванну / Фото Unsplash

Розетки

Ні для кого не секрет, що розетки не є найестетичнішим елементом кімнати. Однак їхню необхідність не можна ігнорувати. За словами фахівців, як би не хотілося підібрати колір до розетки, бажано утриматися від цього.

Тому слід уникати фарбування розеток, оскільки це може поставити під загрозу їхню функціональність та безпеку.