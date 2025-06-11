Забудьте о сером: какие 3 цвета лучше всего выбрать для кухни

Звездное время серых кухонь постепенно проходит. Уже с 2025 года и в последующие годы другие три оттенка переберут на себя все внимание.

Хотя серый - удобный выбор для нейтральных кухонных интерьеров, эти три альтернативных оттенка гарантируют более актуальный, стильный вид и добавят индивидуальности вашему пространству, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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"Земляной" оттенок

"Земляная" кухня / Фото @thishousewemade/Lick

Одна из главных причин, почему стоит избегать серого – это освещение. Если в пространстве нет много естественного света, серый может быть тусклым и мрачным на вид. Он будто бы высасывает "тепло из комнаты".

Вместо серого дизайнеры советуют обратить внимание на теплые нейтральные или природные оттенки, которые добавляют уюта, не перегружая пространство. Например, мягкие "грижи" (смесь серого и бежевого).

Зеленый

Зеленый сегодня – такой же универсальный, как и серый, а возможно, даже уже занял его место как главная тенденция для кухонь.

Любой оттенок зеленого хорошо работает в кулинарном пространстве, ведь он "привязывает" интерьер к природе, добавляет натуральности и свежести.

Оттенки зеленого также идеально сочетаются с натуральными материалами – деревом, камнем.

Эксперты советуют совместить стены цвета шалфея с деревянными или каменными рабочими поверхностями, открытыми полками и множеством элементов из ротанга. Все это придаст пространству глубокий и уютный вид.

Зеленая кухня / Фото Future/James French

Белый

Белый остается беспроигрышным выбором – и имеет больше вариаций, чем кажется.

Существует множество оттенков белого с различными подтонами, которые влияют на то, как распределяется свет в комнате. Если у вас кухня на юг, белый с синими или серыми нотками поможет нейтрализовать чрезмерное тепло. Зато в темных комнатах лучше использовать кремовые, теплые белые оттенки – они создают мягкое свечение.

Бело-розовая кухня / Фото Maxwell Attenborough