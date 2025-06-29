Изысканное обустройство заднего двора дома Дакоты Джонсон: что больше всего привлекает внимание

Многие домовладельцы, думая как обустроить задний двор, останавливаются на идее размещения бассейна. Зона бассейна Дакоты Джонсон идеальна по нескольким причинам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Бассейн Дакоты Джонсон

Бассейн расположен рядом с современным деревянным домом. Безусловно зона бассейна сразу бросается в глаза. Длинный, узкий, каменистый бассейн сбоку дома актрисы – это мастер-класс по изящному скандинавскому дизайну.

Впечатляет и дизайнерский выбор Дакоты для внутреннего дворика у бассейна. В частности, впечатляет идея патио возле бассейна и то, что возле ее современного дома он похож на ров.

Использование натуральных материалов значительно повышает эстетическую привлекательность бассейна. Его сочетание с травой создает атмосферу, подобную лагуне.

Гармоничное сочетание камня и травы создает прохладную, привлекательную цветовую палитру, которая способствует общему уюту пространства. Кроме того, расположение бассейна на уровне земли создает впечатление настоящего водоема.