Какой цвет дивана выбрать для маленькой гостиной, чтобы не испортить интерьер

Диван – это едва ли не самый важный предмет интерьера гостиной. Он, безусловно, должен быть практичным и удобным, но и эстетическая сторона не менее важна. Если гостиная маленькая, то следует подобрать диван, который раскроет ее потенциал, а не сделает визуально еще меньше.

Дизайнеры назвали лучшие цвета для дивана в маленькую гостиную. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Диван часто является самым большим предметом мебели в комнате, поэтому его цвет значительно влияет на общий вид и ощущение пространства. Удачно подобранный оттенок может помочь создать ощущение открытости, сплоченности и равновесия, тогда как неправильно подобранный цвет может сделать комнату тесной или визуально несбалансированной,

– сказала дизайнер интерьера Виктория Фостер.

Как вы могли догадаться, лучшие диваны для маленькой гостиной – это светлые диваны. Но если вы любите более яркие цвета и узоры, то можно стилизовать даже их. Главное – знать как.

Лучший диван для маленькой гостиной

На первом месте, конечно, будут светлые цвета – белый, пастельный, нежно-розовый. Они отражают естественный свет и придают комнате больше пространства. Однако чисто белый лучше не выбирать, ведь за таким диваном будет очень сложно ухаживать – на нем будут оставаться пятна и будет заметна пыль.



Белый диван в интерьере / Фото Future PLC

Нейтральные оттенки также станут отличным выбором для дивана. Глиняный, серый, темно-коричневый – все они будут создавать успокаивающую атмосферу. Дополнить такой диван можно подушками или пледом в терракотовом цвете.



Интерьер гостиной / Фото Future PLC

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Если же вам хочется добавить яркости и интересного акцента, то красный диван станет идеальным решением. Однако остальной интерьер тогда лучше оформить в нейтральных оттенках, чтобы не перегружать пространство.



Красный диван в маленькой гостиной / Фото Future PLC

Если вы всегда мечтали о темном диване, то лучше выбрать приглушенные оттенки. Например, не черный, а угольный, и сочетайте его со светлыми аксессуарами.



Угольный диван / Фото Future PLC

Чтобы не выделять диван на общем фоне, можно выбрать одинаковый цвет для стен и дивана. Такое монохромное помещение будет уютным и стильным.



Монохромный дизайн интерьера / Фото Future PLC

Также можно выбрать принт в полоску, который никогда не выходит из моды. Лучше чтобы принт был широкий, а диван – светлый. Ведь темный цвет и мелкий принт визуально будут делать пространство меньше.