Эксперты назвали 5 самых распространенных ошибок, которые мы допускаем при декорировании комнаты коврами, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Самые частые ошибки с коврами

Прежде всего, это выбор неправильного размера ковра. Если ковер слишком мал для комнаты, это может сделать комнату визуально меньше. Лучше, когда ковер расположен под всеми основными элементами мебели. В гостиной на ковре должны стоять по крайней мере передние ножки всей мебели.

В небольших комнатах темные ковры с узорами могут поглощать свет и визуально перегружать и уменьшать пространство. Дизайнеры советуют использовать темные ковры с принтами в в больших, открытых комнатах, где дизайн может действительно себя проявить.

Неправильное расположение ковра может нарушить гармонию в комнате. Если ковер расположен слишком далеко от мебели или слишком близко к краям комнаты, это создает ощущение дисбаланса и может сделать комнату хаотичной, а не целостной и открытой. Стоит учитывать мебель, форму комнаты и ее фокусную точку при размещении ковра, чтобы он улучшал визуальную гармонию, а не нарушал ее.

Правильное расположение ковра делает комнату целостной / Фото Erin Little

Ковер добавляет цвета и стиля комнате, но он также является функциональным элементом, поскольку обеспечивает тепло и комфорт. Текстура ковра и высота ворса влияют на то, насколько мягко и комфортно по нему ходить. Это также влияет на ощущение пространства в комнате. Гладкие и низкие ковры образуют более открытую атмосферу, тогда как ковры с высоким ворсом могут сделать пространство визуально меньше.

Если вы выбираете ковер, чтобы визуально увеличить комнату, выбирайте тот, который будет достаточно большим, чтобы обрамить мебель, идеально покрывая большую часть площади под сиденьями. Если ковер слишком мал и расположен между креслами и диваном, вместо того, чтобы покрывать большую часть мебели, это визуально уменьшит комнату, сделает компоненты мебели разрозненными.