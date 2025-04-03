Три худших решения во время ремонта, о которых вы точно пожалеете

Ремонт в доме делают на годы, поэтому очень важно заранее продумать каждую мелочь. От этого зависит ваше удобство и функциональность пространства.

Дизайнер интерьера @volkonska_olga назвала три самые ужасные решения во время ремонта. Эксперт призывает избегать их, иначе впоследствии можно пожалеть. Об этом сообщает 24 Канал.

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Три ошибки во время ремонта

Раскладной диван для спальни. По словам дизайнера, обязательно придет момент, когда вы перестанете его складывать, и он станет кроватью. Именно поэтому лучше сразу купить кровать, ведь это лучше и для здорового сна, и для интерьера. От дивана для спальни лучше отказаться.



Интерьер спальни / Фото Curtis Adams, Pexels

Мелкая плитка для кухонного фартука. Это одно из самых непрактичных решений, о котором все начинают жалеть, когда приходится мыть кухню. Чем меньше плитка – тем больше швов между ней. Эти швы собирают жир, который потом надо вымывать.



Маленькая плитка непрактична / Фото Mark McCammon, Pexels

Напольный унитаз. Этот вариант не только эстетически устаревший, но и неудобный и использовании. Такой туалет выглядит дешево и собирает на себе грязь и пыль, которую трудно мыть. Лучше выбрать подвесной унитаз – это современно, красиво и легко убирать.