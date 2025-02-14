Не повторяйте их: худшие советы по дизайну интерьера с TikTok

В TikTok и других социальных сетях можно просмотреть множество идей для дизайна интерьера и вдохновиться ими. Некоторые из них становятся даже вирусными, и все спешат повторить их у себя дома. Однако не все из этих идей на самом деле полезны, некоторые наоборот могут испортить интерьер.

Дизайнеры интерьера назвали идеи из TikTok, которые заставляют их содрогаться. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Ужасные тренды интерьера из TikTok

Дизайнер Клифф Тан больше всего возмущается, когда видит ролики, в которых советуют перекрашивать антикварную мебель, деревянный пол или каменные камины. Сейчас действительно в тренде насыщенные интерьеры и много цветов, однако не стоит добавлять их в свой интерьер таким образом. Окрашенный деревянный пол или мебель только через экран телефона будут казаться красивыми, в реальности – это будет ужасно. Кроме того, краска со временем теряет свой вид.

Тан советует видеть красоту в натуральных материалах, ведь именно они всегда будут актуальными и никогда не выйдут из моды.

Дизайнер Стивен Граффам выделил другой ужасный тренд из соцсетей. Многие блогеры добавляют в свой интерьер слишком много разных цветов. Через экран это может показаться интересной идеей, ведь интерьер будет ярким и будет создавать веселое настроение. Однако Граффам советует сто раз подумать перед тем, как красить стены.

Неоново-зеленые стены с фиолетовой мебелью будут абсолютно противоречивыми. Хотя смелые цвета – это прекрасно, но это все о балансе, а не о хаосе. Сохраняйте гармонию,

– сказал дизайнер.



Яркие цвета в интерьере / Фото Pinterest

Темные стены и вообще очень темный интерьер – это также плохое решение. Такое пространство не будет способствовать расслаблению, даже с точки зрения фэн-шуя не стоит создавать полностью черные комнаты. В соцсетях это может показаться интересным и новомодным, но не в реальности.



Черная спальня / Фото Pinterest

Сейчас в сети очень популярным является декор своими руками или самостоятельный редизайн мебели. Однако дизайнеры не в восторге от этого тренда. Блестки на стенах, дизайн из трафаретов и так далее – на самом деле удешевляют интерьер. Дизайнеры считают, что лучше обратиться к мастеру или вообще ничего не менять.

Не думаете, что все идеи, которые вы видите в интернете, обязательно являются удачными. Восприятие интерьера через экран и в реальности будет другим, поэтому лучше не рисковать.