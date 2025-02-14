Дизайнеры интерьера назвали идеи из TikTok, которые заставляют их содрогаться. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Ужасные тренды интерьера из TikTok

Дизайнер Клифф Тан больше всего возмущается, когда видит ролики, в которых советуют перекрашивать антикварную мебель, деревянный пол или каменные камины. Сейчас действительно в тренде насыщенные интерьеры и много цветов, однако не стоит добавлять их в свой интерьер таким образом. Окрашенный деревянный пол или мебель только через экран телефона будут казаться красивыми, в реальности – это будет ужасно. Кроме того, краска со временем теряет свой вид.

Тан советует видеть красоту в натуральных материалах, ведь именно они всегда будут актуальными и никогда не выйдут из моды.

Дизайнер Стивен Граффам выделил другой ужасный тренд из соцсетей. Многие блогеры добавляют в свой интерьер слишком много разных цветов. Через экран это может показаться интересной идеей, ведь интерьер будет ярким и будет создавать веселое настроение. Однако Граффам советует сто раз подумать перед тем, как красить стены.

Неоново-зеленые стены с фиолетовой мебелью будут абсолютно противоречивыми. Хотя смелые цвета – это прекрасно, но это все о балансе, а не о хаосе. Сохраняйте гармонию,

– сказал дизайнер.



Яркие цвета в интерьере / Фото Pinterest

Темные стены и вообще очень темный интерьер – это также плохое решение. Такое пространство не будет способствовать расслаблению, даже с точки зрения фэн-шуя не стоит создавать полностью черные комнаты. В соцсетях это может показаться интересным и новомодным, но не в реальности.



Черная спальня / Фото Pinterest

Сейчас в сети очень популярным является декор своими руками или самостоятельный редизайн мебели. Однако дизайнеры не в восторге от этого тренда. Блестки на стенах, дизайн из трафаретов и так далее – на самом деле удешевляют интерьер. Дизайнеры считают, что лучше обратиться к мастеру или вообще ничего не менять.

Не думаете, что все идеи, которые вы видите в интернете, обязательно являются удачными. Восприятие интерьера через экран и в реальности будет другим, поэтому лучше не рисковать.