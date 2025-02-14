Дизайнери інтер'єру назвали ідеї з TikTok, які змушують їх здригатися. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Жахливі тренди інтер'єру з TikTok

Дизайнер Кліфф Тан найбільше обурюється, коли бачить ролики, у яких радять перефарбовувати антикварні меблі, дерев'яну підлогу чи кам'яні каміни. Зараз дійсно у тренді насичені інтер'єри й багато кольорів, однак не варто додавати їх у свій інтер'єр у такий спосіб. Пофарбована дерев'яна підлога чи меблі лише через екран телефона здаватимуться красивими, в реальності – це буде жахливо. Крім того, фарба з часом втрачає свій вигляд.

Тан радить бачити красу в натуральних матеріалах, адже саме вони завжди будуть актуальними і ніколи не вийдуть з моди.

Дизайнер Стівен Ґраффам виокремив інший жахливий тренд з соцмереж. Багато блогерів додають у свій інтер'єр занадто багато різних кольорів. Через екран це може здатися цікавою ідеєю, адже інтер'єр буде яскравим і створюватиме веселий настрій. Однак Ґраффам радить сто разів подумати перед тим, як фарбувати стіни.

Неоново-зелені стіни з фіолетовими меблями будуть абсолютно суперечливими. Хоча сміливі кольори – це чудово, та це все про баланс, а не про хаос. Зберігайте гармонію,

– сказав дизайнер.



Яскраві кольори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Темні стіни і загалом дуже темний інтер'єр – це також погане рішення. Такий простір не сприятиме розслабленню, навіть з погляду феншую не варто створювати повністю чорні кімнати. У соцмережах це може здатися цікавим і новомодним, але не в реальності.



Чорна спальня / Фото Pinterest

Зараз у мережі дуже популярним є декор своїми руками або самостійний редизайн меблів. Однак дизайнери не в захваті від цього тренду. Блискітки на стінах, дизайн з трафаретів і так далі – насправді дешевлять інтер'єр. Дизайнери вважають, що краще звернутися до майстра або взагалі нічого не змінювати.

Не думаєте, що всі ідеї, які ви бачите в інтернеті, обов'язково є вдалими. Сприйняття інтер'єру через екран та в реальності буде іншим, тому краще не ризикувати.