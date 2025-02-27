Идеи для домашней библиотеки: как стильно обустроить место для книг

Книжные полки в доме – это настоящий магический уголок. Они постоянно видоизменяются, ведь каждая новая книга создает новый вид. Дизайнеры интерьера поделились идеями создания стильной домашней библиотеки.

Красота книжных полок состоит в том, что они никогда не выйдут из моды. Однако существует несколько модных способов организации этого пространства. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Библиотека на целую стену

Вспомните потрясающую библиотеку из фильма "Красавица и Чудовище". Книжные стеллажи от пола до потолка являются местом для побега от реальности, а стремянка на рельсах помогает перемещаться между фантастическими мирами. Такая библиотека увлекает дизайнеров интерьера, и они вдохновляются ею при создании современных интерьеров.

Преимуществом большой библиотеки является то, что визуально она может удлинить стены и придать комнате изысканность. Традиционная библиотека всегда поражает своей красотой, поэтому не бойтесь заполнить всю стену книгами.

Встроенные книжные полки с архитектурной аркой придают простору мягкости и обаяния старого мира,

– сказала дизайнер Элана Мендельсон.



Идея для домашней библиотеки / Фото Тобина Дэвиса

Горизонтальное хранение книг

Если вы не планируете полностью переделывать книжную полку, а только хотите по-новому ее стилизовать, то дизайнеры советуют попробовать горизонтальное хранение книг. Этот новомодный способ придаст интерес и новизну вашей полке.



Сочетание горизонтального и вертикального хранения книг / Фото Cotswold Company

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Баланс между книгами и декором

Если вы хотите, чтобы книжные полки передавали ваш стиль и характер, дополните их декором. Как вариант – используйте маленькие комнатные растения.

Здоровый баланс между книгами и аксессуарами помогает полкам выглядеть аккуратнее,

– объяснил дизайнер Брэд Рэмси.

Декорации можно менять в соответствии с сезоном, что придаст комнате свежести.

Стеллажи, что подчеркивают архитектуру

В последнее время дизайнеры стали создавать нестандартные библиотеки. Они объединяют книжные полки вокруг интересных архитектурных элементов – изогнутых стен, дверных проемов или окон.



Оригинальная библиотека / Фото Джона Меркла

Книги обратной стороной

Этот метод имеет как поклонников, так и критиков. Хранить книги обратной стороной не очень удобно, а особенно – когда нужно найти конкретную книгу. Однако такой метод организации отлично работает в минималистическом интерьере.



Хранение книг обратной стороной / Фото Матти Грэшем

Хранение книг по цвету

Размещать книги по цвету корешка – это распространенная до сих пор стильная практика. Если у вас действительно большая библиотека, то расположите книги по цвету, чтобы создать организованное и гармоничное пространство.



Цветная библиотека / Фото Симон Браун

Хранение пространства

Чтобы не перегружать свое пространство и не переполнять полки, следует оставить на книжных полках немного отрицательного пространства. Это позволит визуально увеличить комнату и придать ей воздушность. Кроме того, таким образом можно классифицировать книги за темой, автором или сборником.



Пространство между книгами в библиотеке / Фото BHDM Design

Благодаря этим идеям, ваша книжная полка расскажет свою историю еще до того, как вы откроете странички книг.