Если негде хранить вещи: 3 места в доме, которые вы могли упустить из виду, а зря

Многим трудно найти место, чтобы поместить все вещи, которые у них есть в доме или квартире. Вы можете думать, что заполнили каждый уголок своего дома, но можете не осознавать, что места для хранения больше, чем думали.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Где можно хранить вещи

Под кроватью

Если вы сталкиваетесь с ограниченным пространством ограниченным пространством, важно осознать потенциал места под вашей кроватью.

Это пространство можно эффективно использовать для размещения небольшого тренажерного оборудования, такого как гири и коврики для йоги, а также дополнительного постельного белья, при условии, что они должным образом защищены от пыли,

– говорят специалисты.



Можно хранить вещи под кроватью / Фото (Spacejoy)

Верхушка шкафа

Верхние полки шкафов часто используются недостаточно. Это место является отличным решением для хранения багажа, коробок с памятными вещами и других предметов, которыми вы не пользуетесь ежедневно, но которые все равно требуют специального места в доме.

Под лестницей

Пространство под лестницей часто остается незамеченным, но это место можно превратить в функциональное решение для хранения вещей. Можно спроектировать индивидуальную прихожую, которая включает в себя специальную зону для хранения сумок и рюкзаков, а также обувной шкаф и крючки для курток и зонтов.