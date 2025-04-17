Гостиная супругов Обам поразила дизайнеров идеальным центральным элементом
- Гостиная Обам поразила дизайнеров использованием кремового кресла как центрального элемента, что создает уютную эстетику вместе с красным ковром, деревянным столиком и цветами.
- Кремовый оттенок кресла в гостиной, который выбрала первая леди бывшего президента США, подчеркивает его привлекательность, оставаясь популярным выбором среди владельцев домов.
Дизайнеры уверяют, что нейтральные оттенки являются надежным инструментом декорирования, особенно когда речь идет об акцентных креслах. Центральный элемент в гостиной 44-го президента США Барака Обамы и его первой леди Мишель Обамы это подтверждает.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
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Гостиная Барака и Мишель Обамы
Мишель Обама выбрала кремовый оттенок кресла и невозможно возразить, что это хороший выбор. Бывшая первая леди США показывает, насколько кремовый оттенок мебели может быть впечатляющим для закрепления всей комнаты.
Жена 44 президента США соединила кресло с красным ковром со сложным узором, глубоким деревянным журнальным столиком и цветами. Все это беспрекословно создало уютную эстетику гостиной.
Кремовое кресло позволяет "дышать" этим цветам, а его силуэт служит фокусом в пространстве. Это идеальный вид для любого жилого помещения, даже для самых маленьких домов.
Универсальность кремового кресла сделала его любимым среди владельцев домов на протяжении десятилетий и супруги Обам не стало исключением. И как подчеркивают эксперты по дизайну, его привлекательность не ослабнет.
Разместить ковер под стулом (как у Мишель Обамы – 24 Канал) – это отличный способ добавить тепла и текстуры. Используйте окружение кресла, чтобы улучшить его; например, повесьте у него настенный рисунок и поставьте рядом столик и лампу. Это создает стильную и уютную эстетику, подчеркивая акцентное кресло как центральную часть комнаты,
– говорит Паулина Вохас, дизайнер интерьера.
Напомним, актриса Мишель Монаган разместила в своей гостиной кремовый диван, который объединил всю комнату. Именно оттенок сыграл здесь большую роль.