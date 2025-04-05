Простота и скромность: как выглядит гостиная Роберта Дауни-младшего

Американский актер Роберт Дауни-младший не любит помпезные и шикарные интерьеры. Его дом подтверждает мнение, что настоящая изысканность – в простоте.

Дом Роберта Дауни-младшего является экологически сознательным и аэродинамическим. Он напоминает уютные домики хоббитов. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

Читайте также Гостиная под открытым небом Милы Кунис – тренд 2025 года

Интерьер гостиной в доме Роберта Дауни-младшего

Гостиная в доме актера выполнена в стиле прибрежной Скандинавии. Она просторная, дышащая, имеет связь с природой и излучает спокойствие. Такой интерьер особенно популярен в 2025 году.

Похоже, что актер придерживается принципа "меньше – значит лучше". В его минималистичной гостиной с нотками калифорнийского шарма нет лишних предметов. Стены в теплом пастельном оттенке дополняет песочный ковер. Цвет дивана практически не отличается от стен, но темные разноцветные подушки создали интересный контраст. Светлый мраморный столик идеально подошел к этому интерьеру.

В другом углу гостиной Роберта Дауни-младшего размещен большой стол, где актер, вероятно, принимает гостей. Деревянный пол красиво дополнили удобные деревянные стулья. Большая подвесная люстра над столом стала своеобразной изюминкой этого пространства.

Но наибольший эффект в гостиной знаменитости производят панорамные окна на всю стену, а также окно на потолке. Благодаря этому в комнату попадает много солнечного света и в ней чувствуется спокойствие.

Чтобы достичь такого эффекта, как в гостиной актера, дизайнер интерьера Генна Марголис советует оставлять много пространства между мебелью. Также не надо добавлять различные декорации, ведь весь замысел в том, чтобы создать просторную и свободную гостиную, которая не будет отягощать взгляд деталями.