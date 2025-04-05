Будинок Роберта Дауні-молодшого є екологічно свідомим та аеродинамічним. Він нагадує затишні будиночки гобітів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Інтер'єр вітальні у будинку Роберта Дауні-молодшого

Вітальня у будинку актора виконана у стилі прибережної Скандинавії. Вона простора, дихаюча, має зв'язок з природою та випромінює спокій. Такий інтер'єр є особливо популярним у 2025 році.

Схоже, що актор дотримується принципу "менше – означає краще". У його мінімалістичній вітальні з нотками каліфорнійського шарму немає зайвих предметів. Стіни у теплому пастельному відтінку доповнює пісочний килим. Колір дивана практично не відрізняється від стін, але темні різноколірні подушки створили цікавий контраст. Світлий мармуровий столик ідеально підійшов до цього інтер'єру.

В іншому кутку вітальні Роберта Дауні-молодшого розміщений великий стіл, де актор, ймовірно, приймає гостей. Дерев'яну підлогу красиво доповнили зручні дерев'яні стільці. Велика підвісна люстра над столом стала своєрідною родзинкою цього простору.

Та найбільший ефект у вітальні знаменитості справляють панорамні вікна на всю стіну, а також вікно на стелі. Завдяки цьому у кімнату потрапляє багато сонячного світла й у ній відчувається спокій.

Щоб досягти такого ефекту, як у вітальні актора, дизайнерка інтер'єру Генна Марголіс радить залишати багато простору між меблями. Також не треба додавати різноманітні декорації, адже весь задум у тому, щоб створити простору та вільну вітальню, яка не буде обтяжувати погляд деталями.