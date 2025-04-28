Гостиная Сары Джессики Паркер – самый смелый тренд 2025 года

Невероятные принты гармонично сочетаются в смелом интерьере гостиной Сары Джессики Паркер. Эксперты говорят, что подход, который использовала актриса, становится все более популярным.

Сара Джессика Паркер ломает стереотипы, сочетая клетку и цветочные мотивы в своей гостиной, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardnes.

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Гостиная Сары Джессики Паркер

Актриса оживляет маленький уголок слева от камина с помощью цветочных обоев, синего пуфа в тартан и яркой мебели с кисточками. Она уравновешивает все это с помощью матовой вазы со свежими цветами. Хотя интерьер получился насыщенным, он выглядит очаровательно.

Гостиная актрисы: смотрите фото

Стиль Сары Джессики становится трендом интерьера 2025 года. Сегодня модно сочетать разные принты - людей больше не пугает сочетание обоев с рисунком и изголовья в полоску.

Дизайнеры советуют смело смешивать принты, экспериментировать с оттенками и направлениями линий. Можно попробовать положить подушку в горизонтальную полоску на кресло в вертикальную. В этом тренде главное – смело экспериментировать. Никаких жестких правил нет.