Сара Джессіка Паркер ламає стереотипи, поєднуючи клітинку й квіткові мотиви у своїй вітальні, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardnes.

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Вітальня Сари Джесіки Паркер

Акторка оживляє маленький куточок ліворуч від каміна за допомогою квіткових шпалер, синього пуфа в тартан і яскравих меблів із китицями. Вона врівноважує все це за допомогою матової вази зі свіжими квітами. Хоча інтер'єр вийшов насиченим, він має чарівний вигляд.

Вітальня акторки: дивіться фото

Стиль Сари Джесіки стає трендом інтер'єру 2025 року. Сьогодні модно поєднувати різні принти — людей більше не лякає поєднання шпалер із малюнком і узголів'я в смужку.

Дизайнери радять сміливо змішувати принти, експериментувати з відтінками та напрямками ліній. Можна спробувати покласти подушку в горизонтальну смужку на крісло в вертикальну. У цьому тренді головне – сміливо експериментувати. Жодних жорстких правил немає.