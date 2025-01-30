Гвинет Пэлтроу продала свой особняк за 22 миллиона долларов: как он выглядит изнутри

52-летняя Гвинет Пэлтроу наконец продала свою элегантную виллу в Лос-Анджелесе за 22 миллиона долларов. Это произошло через 8 месяцев после того, как актриса выставила ее на продажу за почти 30 миллионов долларов.

Известно, что звезда приобрела эту недвижимость вместе со своим бывшим мужем, Крисом Мартином, за 9,95 миллиона долларов в 2012 году, менее чем за два года до того, как они развелись, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

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Как выглядит вилла Пэлтроу

Актриса продолжала жить в этом доме с восемью спальнями и одиннадцатью ванными комнатами после развода и сохранила его даже после того, как вышла замуж за своего второго мужа, Брэда Фалчука, в 2018 году. Но теперь Пэлтроу решила распрощаться с домом.

Вилла была построена в 1950-х годах и полностью реконструирована предыдущим владельцем в 2009 году – до того, как актриса переехала и добавила свои элегантные дизайнерские решения.

Гвинет Пэлтроу продала свой особняк в Брентвуде за 22 миллиона долларов / Фото Realtor.com

К особенностям особняка относятся полы из восстановленного дерева, узорчатые каменные элементы и открытые жилые пространства. Гостиная открывается через французские двери на зеленый задний двор.

Пэлтроу купила жилье с 8 спальнями и 11 ванными комнатами, когда была замужем за Крисом Мартином / Фото

Кухня имеет двойную варочную поверхность, двойные духовки, дровяную печь и центральный остров с видом на обеденный уголок.

Другие важные моменты включают семейную комнату с книжными полками от пола до потолка и "романтическое" главное крыло с двумя ванными комнатами.

На территории есть новый гостевой дом с одной спальней, который имеет "большую развлекательную зону" с раздвижными дверями, позволяющими увеличить жилое пространство на открытом воздухе.

После того, как они с Мартином развелись в 2014 году, Пэлтроу сохранила особняк / Фото Realtor.com

К высококлассным удобствам относятся винный погреб, офис управляющего имением, тренажерный зал и игровая комната, которая соединена с домашним кинотеатром. Апартамент над гаражом предлагает дополнительное жилье для персонала или гостей.

Также дом оснащен системами фильтрации воды и воздуха.

Особняк актрисы в Брентвуде был приобретен неизвестным покупателем / Фото Realtor.com



Вилла Пэлтроу была продана 27 января / Фото Realtor.com



Дом имеет открытые и просторные жилые помещения / Фото Realtor.com