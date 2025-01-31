Не выбрасывайте коробочки из-под Tic Tac: они вам пригодятся дома

Фанаты Tic Tac, вероятно, задумывались, что делать с пустыми коробочками после того, как все таблетки съедены. Контейнер из-под конфет не только удобен для того, чтобы смаковать их на ходу. Эта коробочка идеально подходит для модернизации вашего дома.

House and Digest раскрыл несколько уникальных способов, как придать коробочкам из-под популярных освежителей дыхание, передает 24 Канал.

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Для чего можно использовать коробочки Tic Tac

Мини-террариум: Преобразование контейнера от Tic Tac в террариум может стать идеальным решением. Для этого нужно всего несколько маленьких растений, немного грунта и воды. Для начинающих подходят растения, такие как Фиттония Вершаффельта, Солейролия солейрольская

и Пилея Ливанская. Можно также добавить мох. Он он он придает текстуры и хорошо растет в условиях повышенной влажности. Для дополнительного визуального эффекта можно добавить несколько маленьких камушков, веточек и других природных элементов.

Как создать мини-террариум: смотрите видео

Копилка: Вместо того, чтобы оставлять монеты на тумбочке, можно использовать эти компактные контейнеры для их хранения в одном месте. Все, что нужно, это сделать большее отверстие на верхней части, чтобы вставлять монеты.

Храните мелкие средства в коробочке из-под Tic Tac / Фото @TimetoDIY

Место для хранения семян из вашего сада: Контейнеры от Tic Tac прекрасно подходят для хранения семян. Прикрепите этикетки к контейнеру с информацией о типе растения и дату. Если планируете хранить семена в коробке, также будет полезно написать название растения на крышке, чтобы легко найти то, что ищете.

Коробочка для хранения семян / Фото @TimetoDIY

Искусственный аквариум: Прозрачные пластиковые коробки имеют форму миниатюрного аквариума. Положите внутрь контейнера гальку, песок, искусственные растения и маленьких пластиковых рыбок.

Как создать искусственный аквариум: смотрите видео

Место для специй: Используйте контейнеры Tic Tac для хранения ваших любимых приправ. Эти маленькие коробочки не только хорошо экономят пространство, но и идеально подходят для путешествий.

Как удобно хранить специи: смотрите видео

Органайзер для украшений: Поскольку контейнеры прозрачные, вы можете легко найти серьги, браслеты, кольца или ожерелье без необходимости искать их в ювелирной шкатулке. Когда все украшения будут упорядочены в коробочках, их можно хранить в шкафу или органайзере для макияжа.

Создайте место для хранения украшений: смотрите видео

Упорядочьте мелкие предметы на столе: Домашний офис может быстро превратиться из опрятного в захламленный, если для мелких предметов нет специального места. Поэтому, если у вас есть несколько пустых контейнеров от Tic Tac, используйте их для хранения таких предметов, как кнопки, скрепки и резинки. Когда вам что-то понадобится, просто откройте крышку и выведите нужную вещь.

Храните мелкие детали в коробочках из-под Tic Tac / Фото @WorldHAX

Бесцветное точильное устройство: Вместо того, чтобы стоять над мусорным ведром или делать беспорядок каждый раз, когда нужно заточить карандаш, вставьте небольшое точильное устройство в контейнер Tic Tac. Во время точения все стружки будут собираться внизу пластикового контейнера. Когда он заполнится, просто снимите крышку, выбросьте древесные стружки и прибор снова готов к использованию.

Сделайте точилку для карандашей / Фото @TimetoDIY

Прекратите терять аксессуары для волос: С контейнером Tic Tac вы сможете легче хранить маленькие аксессуары для волос. Внутри удобно держать заколки или маленькие резинки.

Коробочка для заколок / Фото @elenapaliou

Подставка для телефона: Используйте телефон и маркер, чтобы измерить контейнер Tic Tac, а затем с помощью ножа вырежьте слот для устройства. Теперь вы сможете удобно держать свой телефон, когда руки заняты.

Подставка для телефона / Фото @epicreate2794