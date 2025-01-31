House and Digest розкрив кілька унікальних способів, як надати коробочкам з-під популярних освіжувачів дихання, передає 24 Канал.

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Для чого можна використати коробочки Tic Tac

Міні-терраріум: Перетворення контейнера від Tic Tac на терраріум може стати ідеальним рішенням. Для цього потрібно всього кілька маленьких рослин, трохи ґрунту і води. Для початківців підходять рослини, такі як Фіттонія Вершаффельта, Солейролія солейрольська

та Пілея Ліванська. Можна також додати мох. Він він надає текстури і добре росте в умовах підвищеної вологості. Для додаткового візуального ефекту можна додати кілька маленьких камінців, гілочок і інших природних елементів.

Як створити міні-тераріум: дивіться відео

Скарбничка: Замість того, щоб залишати монети на тумбочці, можна використовувати ці компактні контейнери для їх зберігання в одному місці. Все, що потрібно, це зробити більший отвір на верхній частині, щоб вставляти монети.

Зберігайте дрібні кошти у коробочці з-під Tic Tac / Фото @TimetoDIY

Місце для зберігання насіння з вашого саду: Контейнери від Tic Tac чудово підходять для зберігання насіння. Прикріпіть етикетки до контейнера з інформацією про тип рослини та дату. Якщо плануєте зберігати насіння в коробці, також буде корисно написати назву рослини на кришці, щоб легко знайти те, що шукаєте.

Коробочка для зберігання насіння / Фото @TimetoDIY

Штучний акваріум: Прозорі пластикові коробки мають форму мініатюрного акваріума. Покладіть усередину контейнера гальку, пісок, штучні рослини і маленьких пластикових рибок.

Як створити штучний акваріум: дивіться відео

Місце для спецій: Використовуйте контейнери Tic Tac для зберігання ваших улюблених приправ. Ці маленькі коробочки не тільки добре економлять простір, але й ідеально підходять для подорожей.

Як зручно зберігати спеції: дивіться відео

Органайзер для прикрас: Оскільки контейнери прозорі, ви можете легко знайти сережки, браслети, кільця чи намисто без необхідності шукати їх у ювелірній шкатулці. Коли всі прикраси будуть упорядковані в коробочках, їх можна зберігати в шафі чи органайзері для макіяжу.

Створіть місце для зберігання прикрас: дивіться відео

Упорядкуйте дрібні предмети на столі: Домашній офіс може швидко перетворитися з охайного на захаращений, якщо для дрібних предметів немає спеціального місця. Тому, якщо у вас є кілька порожніх контейнерів від Tic Tac, використайте їх для зберігання таких предметів, як кнопки, скріпки та гумки. Коли вам щось знадобиться, просто відкрийте кришку і вивільніть потрібну річ.

Зберігайте дрібні деталі у коробочках з-під Tic Tac / Фото @WorldHAX

Безбарвний точильний пристрій: Замість того, щоб стояти над сміттєвим відром або робити безлад щоразу, коли потрібно заточити олівець, вставте невеликий точильний пристрій у контейнер Tic Tac. Під час точіння всі стружки будуть збиратися внизу пластикового контейнера. Коли він заповниться, просто зніміть кришку, викиньте деревні стружки і прилад знову готовий до використання.

Зробіть точилку для олівців / Фото @TimetoDIY

Припиніть втрачати аксесуари для волосся: З контейнером Tic Tac ви зможете легше зберігати маленькі аксесуари для волосся. Усередині зручно тримати шпильки або маленькі гумки.

Коробочка для шпильок / Фото @elenapaliou

Підставка для телефону: Використайте телефон і маркер, щоб виміряти контейнер Tic Tac, а потім за допомогою ножа виріжте слот для пристрою. Тепер ви зможете зручно тримати свій телефон, коли руки зайняті.

Підставка для телефону / Фото @epicreate2794