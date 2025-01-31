House and Digest раскрыл несколько уникальных способов, как придать коробочкам из-под популярных освежителей дыхание, передает 24 Канал.

Смотрите также Как придать кухонной столешнице текстуры благодаря несложному лайфхаку

Для чего можно использовать коробочки Tic Tac

Мини-террариум: Преобразование контейнера от Tic Tac в террариум может стать идеальным решением. Для этого нужно всего несколько маленьких растений, немного грунта и воды. Для начинающих подходят растения, такие как Фиттония Вершаффельта, Солейролия солейрольская

и Пилея Ливанская. Можно также добавить мох. Он он он придает текстуры и хорошо растет в условиях повышенной влажности. Для дополнительного визуального эффекта можно добавить несколько маленьких камушков, веточек и других природных элементов.

Как создать мини-террариум: смотрите видео

Копилка: Вместо того, чтобы оставлять монеты на тумбочке, можно использовать эти компактные контейнеры для их хранения в одном месте. Все, что нужно, это сделать большее отверстие на верхней части, чтобы вставлять монеты.

Храните мелкие средства в коробочке из-под Tic Tac / Фото @TimetoDIY

Место для хранения семян из вашего сада: Контейнеры от Tic Tac прекрасно подходят для хранения семян. Прикрепите этикетки к контейнеру с информацией о типе растения и дату. Если планируете хранить семена в коробке, также будет полезно написать название растения на крышке, чтобы легко найти то, что ищете.

Коробочка для хранения семян / Фото @TimetoDIY

Искусственный аквариум: Прозрачные пластиковые коробки имеют форму миниатюрного аквариума. Положите внутрь контейнера гальку, песок, искусственные растения и маленьких пластиковых рыбок.

Как создать искусственный аквариум: смотрите видео

Место для специй: Используйте контейнеры Tic Tac для хранения ваших любимых приправ. Эти маленькие коробочки не только хорошо экономят пространство, но и идеально подходят для путешествий.

Как удобно хранить специи: смотрите видео

Органайзер для украшений: Поскольку контейнеры прозрачные, вы можете легко найти серьги, браслеты, кольца или ожерелье без необходимости искать их в ювелирной шкатулке. Когда все украшения будут упорядочены в коробочках, их можно хранить в шкафу или органайзере для макияжа.

Создайте место для хранения украшений: смотрите видео

Упорядочьте мелкие предметы на столе: Домашний офис может быстро превратиться из опрятного в захламленный, если для мелких предметов нет специального места. Поэтому, если у вас есть несколько пустых контейнеров от Tic Tac, используйте их для хранения таких предметов, как кнопки, скрепки и резинки. Когда вам что-то понадобится, просто откройте крышку и выведите нужную вещь.

Храните мелкие детали в коробочках из-под Tic Tac / Фото @WorldHAX

Бесцветное точильное устройство: Вместо того, чтобы стоять над мусорным ведром или делать беспорядок каждый раз, когда нужно заточить карандаш, вставьте небольшое точильное устройство в контейнер Tic Tac. Во время точения все стружки будут собираться внизу пластикового контейнера. Когда он заполнится, просто снимите крышку, выбросьте древесные стружки и прибор снова готов к использованию.

Сделайте точилку для карандашей / Фото @TimetoDIY

Прекратите терять аксессуары для волос: С контейнером Tic Tac вы сможете легче хранить маленькие аксессуары для волос. Внутри удобно держать заколки или маленькие резинки.

Коробочка для заколок / Фото @elenapaliou

Подставка для телефона: Используйте телефон и маркер, чтобы измерить контейнер Tic Tac, а затем с помощью ножа вырежьте слот для устройства. Теперь вы сможете удобно держать свой телефон, когда руки заняты.

Подставка для телефона / Фото @epicreate2794