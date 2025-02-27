Беспорядок в этом месте сразу бросается в глаза и портит вид всей спальни: как это исправить

Поверхность комода обычно одно из самых беспорядочных мест в спальне. Там накапливаются разные безделушки, создавая "гору" беспорядка, который сразу бросается в глаза.

Есть 4 ключевых шага, которые можно сделать, чтобы комод выглядел организованно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также Какие цвета постельного белья следует избегать: дизайнеры объяснили, почему

Как навести порядок на поверхности комода

Уберите все, что там не должно лежать

Люди часто ошибочно считают, что комод – это пространство, где можно вместить все, однако эта мысль ошибочна. С самого начала обдумайте, для чего вы планируете использовать комод.

Начните с удаления всего, что вам не нужно – старых квитанций, случайных предметов или лишнего декора, который больше не служит цели,

– говорит Анджела Дархем, основатель Oxford Organized.

Следует выбросить все, что вам не нужно, или переместить предметы в соответствующие места, например, перенести туалетные принадлежности обратно в ванную. Затем протрите поверхность комода, чтобы она была чистой и без пыли.



Стоит убрать те вещи, которым не место на комоде / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Используйте маленькие контейнеры

Поскольку обычно на комоде люди привыкли держать какие-то безделушки, есть смысл в том, использовать маленькие контейнеры. Это поможет вам найти необходимые вещи быстрее.

Точный тип контейнера, какой вы выберете, зависит от вас, и есть варианты, которые соответствуют любой эстетике. Это могут быть маленькие миски, деревянные ящики или декоративные подносы.

Выберите стильную подставку для украшений

Многие люди хранят ювелирные изделия на верхней части комода, но не позволяйте таким особым вещам просто лежать в любой старой коробке или просто валяться на верхней части комода. Лучше приобрести подставку или поднос для ювелирных изделий, чтобы они были упорядоченными и не путались.

Сведите к минимуму декор

Ваш комод прежде всего функционален, поэтому там обычно ставят вещи, которыми пользуются. Лучше оставить всего несколько предметов, чтобы создать продуманный, но простой вид.

"Наличие лампы, стопка книг и фото в рамке сводит к минимуму декор и делает пространство умышленным", – говорит Лесли Дейесу, основатель Clean Lines Organizing and Design.