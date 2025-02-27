Є 4 ключових кроки, які можна зробити, щоб комод мав організований вигляд. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як навести лад на поверхні комода

Заберіть все, що там не повинно лежати

Люди часто помилково вважають, що комод – це простір, де можна вмістити все, однак ця думка є хибною. З самого початку обміркуйте, для чого ви плануєте використовувати комод.

Почніть із видалення всього, що вам не потрібно – старих квитанцій, випадкових предметів або зайвого декору, який більше не служить меті,

– каже Анджела Дархем, засновник Oxford Organized.

Варто викинути все, що вам не потрібно, або перемістити предмети у відповідні місця, наприклад, перенести туалетні приналежності назад у ванну кімнату. Потім протріть поверхню комода, щоб вона була чистою та без пилу.



Варто прибрати ті речі, яким не місце на комоді / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Використовуйте маленькі контейнери

Оскільки зазвичай на комоді люди звикли тримати якісь дрібнички, є сенс в тому, щоб використовувати маленькі контейнери. Це допоможе вам знайти необхідні речі швидше.

Точний тип контейнера, який ви виберете, залежить від вас, і є варіанти, які відповідають будь-якій естетиці. Це можуть бути маленькі миски, дерев’яні ящики або декоративні підноси.

Виберіть стильну підставку для прикрас

Багато людей зберігають ювелірні вироби на верхній частині комода, але не дозволяйте таким особливим речам просто лежати в будь-якій старій коробці або просто валятися на верхній частині комода. Краще придбати підставку або піднос для ювелірних виробів, щоб вони були впорядкованими та не плуталися.

Зведіть до мінімуму декор

Ваш комод насамперед функціональний, тож там зазвичай ставлять речі, якими користуються. Краще залишити лише кілька предметів, щоб створити продуманий, але простий вигляд.

"Наявність лампи, стосу книг і фото в рамці зводить до мінімуму декор і робить простір навмисним", – каже Леслі Дейесу, засновник Clean Lines Organizing and Design.