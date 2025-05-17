Следует ли выбирать яркий диван в гостиную: почему это может быть лучшим дизайнерским шагом

Обычно домовладельцы выбирают для гостиной диваны в нейтральных цветах. Несмотря на то, что многие хотели бы разместить в гостиной яркий диван, они волнуются, что потом об этом будут жалеть.

В издании Real Simple рассказали несколько причин, почему яркий диван может быть вашим лучшим дизайнерским шагом, пишет 24 Канал.

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Точка фокусировки

Для достижения визуального баланса комнатам нужны фокусные точки. Например, если в вашей гостиной есть яркий желтый диван, он служит своеобразным фокусом, фактически становясь центральным элементом пространства.

Индивидуальность в пространстве

Существует множество способов добавить индивидуальности вашему дому, или с помощью интересной коллекции, классного антиквариата или предмета мебели, который действительно выделяется. Именно таким является яркий диван.



Яркий диван добавляет индивидуальности пространству / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Яркий диван поднимает настроение

Когда на улице дождь и серо, легко почувствовать, что твой дом имеет мрачный вид, но гораздо труднее почувствовать это, когда стоит яркий диван. Это лучший уровень дофамина в декоре.

Произведение искусства

Яркий диван можно рассматривать как дизайнерский элемент. Он придает пространству чего-то красивого и интересного без необходимости добавлять лишние вещи.

Хорошо "работает" в небольших помещениях

Наличие выразительного дивана уменьшает потребность в других выразительных элементах, таких как произведения искусства, декоративные акценты и даже другие предметы мебели. Разместив такой диван, можно минимизировать остальные, и получить пространство без загромождения, которое не будет скучным.