Следует ли выбирать яркий диван в гостиную: почему это может быть лучшим дизайнерским шагом
- Яркий диван может стать фокусной точкой и центральным элементом пространства, добавляя индивидуальность и поднимая настроение.
- Он может служить дизайнерским элементом, уменьшая потребность в других выразительных предметах в небольших помещениях.
Обычно домовладельцы выбирают для гостиной диваны в нейтральных цветах. Несмотря на то, что многие хотели бы разместить в гостиной яркий диван, они волнуются, что потом об этом будут жалеть.
В издании Real Simple рассказали несколько причин, почему яркий диван может быть вашим лучшим дизайнерским шагом, пишет 24 Канал.
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Точка фокусировки
Для достижения визуального баланса комнатам нужны фокусные точки. Например, если в вашей гостиной есть яркий желтый диван, он служит своеобразным фокусом, фактически становясь центральным элементом пространства.
Индивидуальность в пространстве
Существует множество способов добавить индивидуальности вашему дому, или с помощью интересной коллекции, классного антиквариата или предмета мебели, который действительно выделяется. Именно таким является яркий диван.
Яркий диван добавляет индивидуальности пространству / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)
Яркий диван поднимает настроение
Когда на улице дождь и серо, легко почувствовать, что твой дом имеет мрачный вид, но гораздо труднее почувствовать это, когда стоит яркий диван. Это лучший уровень дофамина в декоре.
Произведение искусства
Яркий диван можно рассматривать как дизайнерский элемент. Он придает пространству чего-то красивого и интересного без необходимости добавлять лишние вещи.
Хорошо "работает" в небольших помещениях
Наличие выразительного дивана уменьшает потребность в других выразительных элементах, таких как произведения искусства, декоративные акценты и даже другие предметы мебели. Разместив такой диван, можно минимизировать остальные, и получить пространство без загромождения, которое не будет скучным.