Тренды в дизайне интерьера, которые скоро станут безвкусицей

Дизайн интерьера постоянно меняется: то, что еще вчера казалось стильным и современным, завтра может потерять актуальность. Некоторые тренды, некогда завоевавшие популярность, постепенно сдают позиции, уступая место новым идеям.

Важно знать, какой интерьер теряет актуальность, чтобы не прогадать во время ремонта. О том, какие дизайнерские решения уже совсем скоро станут настоящим антитрендом, 24 Канал сообщает со ссылкой на @blink.design.

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Будущие антитренды в интерьере

Рейки на стене

Этот элемент декора быстро набрал популярность и так же быстро теряет ее. Причина – в перенасыщенности. Дизайнеры использовали рейки везде – на кухне, в спальне, гостиной, даже существует плитка в ванную, которая имитирует рейки.

Если вы хотите создать стильный интерьер, который еще много лет будет радовать своей актуальность, то избегайте деревянных реек для стен.



Деревянные рейки в интерьере / Фото Pinterest

Каменная стена

Такое решение подходит только для больших комнат и требует определенной стилистики в интерьере. Кроме того, каменная стена – это достаточно дорогой дизайн, а потому спрос на него не большой. Такой декор не придаст пространству уюта, поэтому большинство людей его обходит.



Каменная стена в спальне / Фото Pinterest

Столы из необработанного дерева

Такие столы имеют довольно грубый вид, а потому выбиваются из интерьера и делают его неуютным. Настоящей безвкусицей уже совсем скоро станет стол с добавлением цветной эпоксидной смолы.



Антитрендовый стол / Фото Pinterest

Конечно, важно, чтобы интерьер соответствовал модным тенденциям и времени, однако все же стоит помнить, что всегда следует ориентироваться на собственные вкусы и желания.