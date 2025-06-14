Как обустроить маленькую кухню – 10 советов использовать каждый сантиметр пространства

Даже маленькая кухня может быть удобной и стильной – главное, рационально использовать каждый сантиметр пространства. Правильное зонирование, компактная мебель и организационные решения помогут создать функциональное пространство.

Эксперты рассказали, как упорядочить маленькую кухню, чтобы максимально эффективно использовать пространство, сохранить функциональность и создать приятную атмосферу, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как обустроить маленькую кухню

Создавайте гибкие зоны

При планировании кухонного пространства следует воспользоваться "зонированием" Например, шкафы в зоне мытья - вокруг раковины и посудомоечной машины – содержат средства для уборки, полотенца, мусорник и тому подобное. В свою очередь, зона вокруг плиты и духовки – это место для кастрюль, сковородок, форм для выпечки. Если у вас есть кладовая, сухие продукты стоит хранить там, или же выделить для них отдельную зону на кухне.

Этот подход максимально эффективен в небольших кухнях, но когда пространство ограничено, придется быть креативными.

В маленьких кухнях, где зоны часто пересекаются, этот подход помогает еще больше детализировать пространство: создать зону для приготовления чая/кофе, зону специй, зону для выпечки и тому подобное. Группируйте вещи в корзины или контейнеры и перемещайте их в нужное место во время приготовления.

Храните сезонные вещи в другом месте

Не существует правила, которое бы обязывало хранить абсолютно все именно на кухне. Подумайте, что можно вынести за пределы кухни – особенно если вы не пользуетесь этим ежедневно.

То же касается избыточных приборов и кухонной утвари. Сложите их в корзины, чтобы все было организовано, и, если возможно, разместите на верхних полках или шкафах. А скатерти, салфетки и другой текстиль можно хранить отдельно– например, в прачечной или кладовке.

Оставляйте столешницу свободной

В маленькой кухне важно не загромождать столешницу. Чем меньше предметов на ней – тем больше рабочего пространства, легче убирать и поддерживать порядок. Пользуйтесь правилом – оставлять только те приборы, которыми пользуетесь ежедневно, остальные спрячьте.

Еще один совет – группируйте подобные вещи вместе: например, специи в баночках или масла на подносе. Такая группа воспринимается как один предмет, а не как россыпь мелочей. Располагайте эти группы в соответствии с тем, как вы готовите: специи – возле плиты, кофейные аксессуары – возле кофемашины и т.д.

Вертикальное хранение

На маленькой кухне вертикальное хранение вместо горизонтального – это настоящее спасение. Такой подход экономит пространство, облегчает доступ к вещам и позволяет вместить даже крупные предметы.

Выбирайте ящики вместо шкафов

Выбирайте ящики вместо шкафов / Фото Drew Forsyth

Если кухонные шкафы уже забиты, стоит переосмыслить их использование – ящики идеально подходят для хранения кастрюль, бытовой техники, посуды, специй и прочего. Они позволяют максимально эффективно использовать пространство и обеспечивают легкий доступ к вещам, в отличие от глубоких шкафов, где приходится копаться в самом конце.

Выбирайте открытые полки

Настенные шкафы могут казаться массивными, особенно на маленькой кухне. Если их убрать, пространство станет воздушнее, но встанет проблема с хранением. В таких случаях выручают открытые кухонные полки.

Чтобы полки имели опрятный вид, расставляйте вещи группами по нечетному количеству предметов – например, по три. В каждой группе комбинируйте разные высоты и размеры.

Обустройте угловые шкафы под себя

Выдвижные системы – отличный выбор для маленькой кухни / Фото Kitchen Makers

На маленькой кухне каждый сантиметр должен работать, в том числе и углы. Они могут быть неудобными и труднодоступными, но при грамотном подходе их легко превратить в эффективную зону для хранения габаритной посуды, кастрюль или техники.

Выдвижные системы, которые выезжают при открывании дверцы, позволяют максимально использовать пространство.

Контролируйте запасы продуктов

На маленькой кухне необходима хорошо продуманная и компактная система хранения продуктов, чтобы приготовление пищи проходило быстро и без стресса. Начните с избавления от громоздкой заводской упаковки. Пересыпьте все сухие продукты, орехи, каши, мука, сахар, бобовые и т.д. в прозрачные подписанные контейнеры. Это значительно облегчит поиск нужного и позволит сразу увидеть, что заканчивается.

Ведите список продуктов, которые уже есть дома – так вы будете покупать только то, что действительно нужно, и избежите перегрузки шкафов.

Размещайте продукты по высоте и сроку годности.

Для удобства используйте органайзеры для кладовой: подставки, вращающиеся полки, прозрачные контейнеры.

Мобильные рабочие поверхности и системы хранения

Избегайте переполненных ящиков и шкафов. Не храните в них больше, чем действительно нужно / Фото Harvey Jones

Если вам не хватает места для хранения, не пытайтесь втиснуть все в имеющиеся шкафы – лучше выбрать гибкие решения, например, передвижной кухонный островок.

Мобильная мебель удобна тем, что обеспечивает дополнительную рабочую поверхность или место для хранения только тогда, когда это нужно. Например, столик-тележка можно выкатить во время приготовления или приема гостей, а затем убрать, освободив пространство.

Компактную тележку на колесах можно разместить не в самой кухне, а рядом – возле обеденного стола.

На верхней полке удобно держать крупы и специи в красивых контейнерах, а банки и сухие продукты, купленные впрок, хранить в корзинах на нижних полках.

Используйте одну или несколько дверок

Использование внутренней стороны дверцы – отличный способ держать необходимые ингредиенты в порядке / Фото Neptune

Подвесная полка позволяет хранить масла, приправы и другие ежедневные продукты в одном ряду, чтобы они не прятались за другими вещами.

Полки на дверце также станут настоящей находкой, если нужно упорядочить пространство под мойкой.

Полки разной высоты помогают эффективно разместить вещи: более тяжелые и редко употребляемые – внизу, самые употребляемые – вверху, на уровне глаз.