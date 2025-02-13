Как изысканно украсить стол на День святого Валентина: идея декора для романтического ужина

Уже завтра День святого Валентина и многие задумываются, как создать романтическую атмосферу дома. Ужин при свечах – замечательный выбор для этого случая, который подарит незабываемые впечатления.

Красивой идеей, как можно украсить стол на День святого Валентина поделился пользователь тиктока @staybycorisamuel, пишет 24 Канал.

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Как накрыть на стол на День святого Валентина

Если вы любите домашний уют и намерены создать романтический ужин на День святого Валентина дома, стоит ответственно подойти к вопросу сервировки стола. Итак, как красиво и просто украсить праздничный стол?

Первая деталь, на которую надо обратить внимание, – цветовая гамма. Основные цвета, ассоциирующиеся с Днем святого Валентина – красный, бордовый, белый и молочный.

Пользователь тиктока @staybycorisamuel выбрал именно молочную цветовую гамму для создания праздничного стола. Прежде всего он выбрал скатерть такого цвета, а сверху постелил еще небольшую тканевую скатерть белого цвета, что создало эстетическое сочетание.

После этого можно разместить вазу с цветами. Заметим, что она не должна быть слишком высокой. Именно благодаря этому композиция будет иметь гармоничный вид.

Двигаясь в заданной цветовой палитре, можно подбирать посуду белого цвета. Конечно, сложно не заметить, что белая посуда – это классика, ведь она подходит ко всему.

Также, чтобы украсить стол используйте свечи различной формы и размеров. Вы можете поставить их посередине стола, возле бокалов или по бокам. Они добавляют изюминку сервировке и создадут нежную и романтическую атмосферу.

Как украсить стол на День святого Валентина: смотрите видео