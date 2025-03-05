Эксперты назвали 3 привычки, которые имеют люди с всегда чистыми гостиными

Нет ничего лучше, чем уютная и комфортная гостиная для чтения, просмотра фильмов или общения с друзьями или членами семьи. Впрочем, обычно именно эти комнаты являются самыми грязными в доме. Специалисты рассказали, как поддерживать их в чистоте.

Эксперты по уборке назвали 3 вещи, которые всегда делают люди с чистыми гостиными, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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У кого всегда чистые гостиные

Люди с чистыми гостиными всегда ставят вещи на место, как только они их использовали. Например, после просмотра телевизора они возвращают пульт в ящик, после чтения складывают газеты или книги аккуратно на журнальном столике.

Порядок мгновенно делает гостиную приветливой, а ежедневная уборка предотвращает накопление беспорядка. Эксперты советуют уделить пять минут в конце каждого дня, чтобы разложить вещи по их местам.

Удаляйте пятна сразу после их появления / Фото Emma Lewis / Future

Люди, которые имеют опрятные гостиные, тщательно и часто вытирают пыль с поверхностей различной мебели.

Также они держат в чистоте ковры и пол. Быстрый "пробег" пылесосом по комнате каждые пару дней позволяет поддерживать свежий вид.

Еще одна важная вещь, которую всегда делают люди с чистыми гостиными, - это немедленно чистят пятна, как только они появились.