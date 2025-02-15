Их нельзя игнорировать: 4 признака того, что беспорядок "захватил" вашу кухню

Кухня является одной из самых активных рабочих зон в доме, поэтому поддержание постоянной чистоты в этом помещении может быть сложной задачей. Захламленность на кухне – это значительная проблема, но это ситуация, которая может случиться с каждым.

Есть несколько простых признаков того, что, возможно, пришло время навести порядок на своей кухне, что выходит за рамки слишком большого количества посуды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ваш ящик для мусора превратился в несколько ящиков

Ящик для "мусора" – это отдельный ящик, в котором собираются вещи, что не поддаются классификации. Если вы заметили, что хлам распространился на несколько таких ящиков, стоит принять меры.

Хотя один небольшой ящик для ненужных вещей является обычным явлением, наличие нескольких или даже целого шкафа для хлама является четким признаком того, что беспорядок взял верх,

– говорит Рэйчел Розенталь, профессиональный организатор и владелец Rachel and Company.

Вы не можете найти свободного места для приготовления пищи

Если вы заметили, что вам нужно расчищать место для того, чтобы просто поставить разделочную доску, это значит, что кухня захламлена и возможно, придется подумать, какое ненужное снаряжение забирает ваше рабочее место.

"Если нет свободного места для приготовления пищи, потому что мелкая бытовая техника, почта, посуда и случайные предметы скапливаются, это означает, что на кухне не хватает функциональной системы. Это часто означает, что шкафы и ящики слишком заполнены или неупорядочены, заставляя повседневные вещи выкладывать на столешницы", – говорят специалисты.



На кухне всегда должно быть свободное место для приготовления пищи / Фото Unsplash (Rune Enstad)

Вы часто оставляете вещи "на всякий случай"

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вы доставали блендер, чтобы приготовить блюдо, а через несколько дней обнаруживали, что он все еще стоит на столе – просто на всякий случай. Существует очень хрупкий баланс между хранением действительно нужных гаджетов и загромождением кухонного пространства.

Частые случаи, когда вы оставляете предметы, не убирая их обратно, могут свидетельствовать о нехватке четко определенных решений для хранения этих вещей.

За дверцами шкафов творится хаос

Если вы часто сталкиваетесь с тем, что пластиковые контейнеры или посуда выпадают из кухонных шкафчиков, когда вы их открываете, это свидетельствует о насущной потребности в организации. Такой беспорядок затрудняет процесс поиска конкретных предметов.