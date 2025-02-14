Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сломанные гаджеты

Не стоит хранить на кухне ненужные сломанные гаджеты, которые, скорее всего, никогда не починят. Они просто занимают место, а вы, скорее всего, уже обходитесь без них.

Мелкая бытовая техника, которую вы редко достаете

Так же, как и в случае с гаджетами, у большинства людей есть по крайней мере один или два небольших кухонных прибора, которыми они никогда не пользуются. И это нормально. Например йогуртница или хлебопечка, которую вы купили и никогда не использовали. Если они пылятся, отдайте их кому-то, кто будет ими пользоваться, или отнесите в комиссионный магазин.



Продумайте, что делать с мелкой бытовой техникой, которую не используете / Фото Unsplash (Mikael Cho)

Просроченные специи

Вы бы ели просроченную пищу? Если нет, то не стоит использовать просроченные специи. Они потеряли свой аромат и вкус, и просто занимают место на полках.

Треснувшие тарелки и чашки

Тарелки и чашки неизбежно разбиваются. Их стоит выбрасывать в мусорку – не только потому, что они не выглядят красиво, но и потому, что они могут быть опасными для вашего здоровья, ведь вы рискуете случайно порезаться, когда сделаете глоток чая.

Одинаковая посуда

Если вы готовите регулярно, есть смысл иметь дополнительную лопатку или две. Но действительно ли вам нужно семь? На самом деле вам не нужны дубликаты приборов, которыми вы даже не пользуетесь! Пять ложек с отверстиями или 3 ложки для шарика для мороженого не нужны. Оставьте только те, которые вам больше всего нравятся.

Неиспользованные кулинарные книги

У вас на кухне, вероятно, есть несколько кулинарных книг, к которым вы скорее всего редко прикасаетесь. Оцените, стоят ли они того места, которое занимают. Если вы постоянно ищете рецепты в интернете, то те книги, что пылятся, лишь занимают место. Лучше оставить одну-две любимые и освободить немного места на полке.



Лучше убрать с кухни кулинарные книги, которыми не пользуетесь / Фото Unsplash (Becca Tapert)

Тупые ножи

Тупые ножи могут показаться мелочью, но на самом деле они могут быть опасными. Тупым ножом вы с большей вероятностью порежетесь, потому что вам придется приложить больше усилий. Если ваши ножи не поддаются заточке или настолько некачественные, что не стоят того, чтобы их точить, подумайте о том, чтобы инвестировать в новый набор, который прослужит дольше.