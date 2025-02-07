Не выбрасывайте старые крышки от банок: оригинальный способ по использованию

Декоративные вещи делают пространство любого дома более интересным. Так, для того, чтобы создать их своими руками, могут подойти любые материалы, даже старые крышки от банок.

Так, интересной идеей поделилась ютубер DIY Home decor, которая показала, как можно создать декоративную вазу для фруктов из таких крышек, сообщает 24 Канал.

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Декор из крышек от банок

Прежде всего, вам нужно подготовить все необходимые подручные материалы для создания декора. Так, вам понадобится:

джутовая веревка,

ткань с выбранным рисунком,

картон,

деревянный круг,

крышки,

ножницы,

горячий клей.

Сначала нужно вырезать квадраты из выбранной вами ткани. Для каждой крышки вам понадобится один тканевый квадрат. Стоит на крышку нанести клей, а сверху положить ткань и смять ее, а после этого завернуть оставшуюся ткань и приклеить ее во внутреннюю часть крышки. С помощью джутовой веревки создайте спирали внутри каждой крышки и приклейте ее.

Далее вырежьте картонный круг и заверните его в ткань, приклеив ткань и закрепив деревянный круг по окружности картона. Приклейте крышки по окружности декорации, чтобы сформировать форму вазы. Создайте другую спираль из джутовой веревки и наклейте ее на круг из картона такого же размера, как оригинальный круг. Затем поместите этот элемент в центр вазы, чтобы создать завершенный вид декорации.

Ютубер показывает этот проект как вазу для фруктов, но вы можете рассмотреть возможность использования этого декоративного элемента и для других вещей.

Как создать декор из крышек от банок: смотрите видео