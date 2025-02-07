Так, интересной идеей поделилась ютубер DIY Home decor, которая показала, как можно создать декоративную вазу для фруктов из таких крышек, сообщает 24 Канал.

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Декор из крышек от банок

Прежде всего, вам нужно подготовить все необходимые подручные материалы для создания декора. Так, вам понадобится:

джутовая веревка,

ткань с выбранным рисунком,

картон,

деревянный круг,

крышки,

ножницы,

горячий клей.

Сначала нужно вырезать квадраты из выбранной вами ткани. Для каждой крышки вам понадобится один тканевый квадрат. Стоит на крышку нанести клей, а сверху положить ткань и смять ее, а после этого завернуть оставшуюся ткань и приклеить ее во внутреннюю часть крышки. С помощью джутовой веревки создайте спирали внутри каждой крышки и приклейте ее.

Далее вырежьте картонный круг и заверните его в ткань, приклеив ткань и закрепив деревянный круг по окружности картона. Приклейте крышки по окружности декорации, чтобы сформировать форму вазы. Создайте другую спираль из джутовой веревки и наклейте ее на круг из картона такого же размера, как оригинальный круг. Затем поместите этот элемент в центр вазы, чтобы создать завершенный вид декорации.

Ютубер показывает этот проект как вазу для фруктов, но вы можете рассмотреть возможность использования этого декоративного элемента и для других вещей.

Как создать декор из крышек от банок: смотрите видео