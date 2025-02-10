Мастер не понадобится: как своими руками создать оригинальный декор на стенах

Обычную неприметную стену можно превратить в настоящее произведение искусства, если есть желание. В тиктоке завирусилось видео женщины, которая самостоятельно задекорировала свою стену.

Пользовательница сети @alina_bekh поделилась идеей, как благодаря трафаретам добавить изюминки интерьеру. Об этом сообщает 24 Канал.

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Эта стена была простой и ничем не примечательной. Но однажды я решила сделать ее особенной – и трафареты, губка и немного краски стали моими инструментами для преобразования. Это мой первый опыт такого декора, и я в восторге от результата. Пусть эти цветы напоминают, что даже самые обычные вещи могут стать прекрасными, если добавить к ним немного творчества и души,

– сказала автор.

Декор стены своими руками

Для декорирования стены понадобятся:

трафареты,

краска,

бумажный скотч.

С первого раза автору ничего не удалось, рисунок получился неудачным. Дело в том, что для нанесения краски женщина использовала кисть. Лучшим решением оказалась обычная кухонная губка. Однако очень важно наносить краску тоненьким слоем.

Смотрите видео, как самостоятельно создать принт на стене:

Еще один вывод, которым поделилась автор, – крепить трафареты скотчем только по краям – неудобно. Так есть большой риск заляпать стену краской. Ее, конечно, можно вытереть влажными салфетками, однако это добавит лишней работы. Лучше сделать целую рамку из скотча вокруг трафаретки. Так вы не будете бояться выйти за линии и вымазать стену.

Трафареты не стоит долго держать после нанесения краски, лучше убирать их за несколько минут.

Автор видео была очень довольна своей работой и призналась, что работа над таким оригинальным декором заняла у нее примерно 5 часов.