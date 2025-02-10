Користувачка мережі @alina_bekh поділилася ідеєю, як завдяки трафаретам додати родзинки інтер'єру. Про це повідомляє 24 Канал.

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Ця стіна була простою і нічим не примітною. Але одного дня я вирішила зробити її особливою – і трафарети, губка та трохи фарби стали моїми інструментами для перетворення. Це мій перший досвід такого декору, і я в захваті від результату. Нехай ці квіти нагадують, що навіть найзвичайніші речі можуть стати прекрасними, якщо додати до них трішки творчості й душі,

– сказала авторка.

Декор стіни своїми руками

Для декорування стіни знадобляться:

трафарети,

фарба,

паперовий скотч.

З першого разу авторці нічого не вдалося, малюнок вийшов невдалим. Річ у тому, що для нанесення фарби жінка використала пензель. Кращим рішенням виявилася звичайна кухонна губка. Однак дуже важливо наносити фарбу тоненьким шаром.

Дивіться відео, як самостійно створити принт на стіні:

Ще один висновок, який поділилася авторка, – кріпити трафарети скотчем тільки по краях – незручно. Так є великий ризик заляпати стіну фарбою. Її, звісно, можна витерти вологими серветками, однак це додасть зайвої роботи. Краще зробити цілу рамку зі скотчу довкола трафаретки. Так ви не будете боятися вийти за лінії і вимазати стіну.

Трафарети не варто довго тримати після нанесення фарби, краще прибирати їх за кілька хвилин.

Авторка відео була дуже задоволена своєю роботою і зізналася, що робота над таким оригінальним декором зайняла у неї приблизно 5 годин.