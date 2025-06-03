Что сделает дом визуально более привлекательным: дизайнеры раскрыли секрет

Безусловно у большинства домовладельцев после обустройства пространства возникало ощущение, что что-то не так. Несмотря на то, что может нравиться общая цветовая гамма или каждая отдельная деталь, однако этому всему может не хватать целостности.

И именно здесь скрыт секрет – основная проблема может быть связана с симметрией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Секрет пространств, которые кажутся визуально более привлекательными

В некоторых случаях комната, демонстрирующая чрезмерную симметрию, может создавать ощущение жесткости и неаутентичности. Правило декорирования 3-5-7 решает эту проблему.

Правило 3-5-7 базируется на идее, что нечетное количество объектов (в идеале 3, 5 или 7) визуально привлекательнее, чем парные группы,

– объясняет дизайнер интерьеров Джейми Гернерт.

Использование нечетных чисел в дизайне создает асимметрию, способствуя динамичности, привлекательности и уюта пространства. Дизайнер Алана Мари рассказала изданию Livingetc, что "нечетные числа, как правило, вызывают больший визуальный интерес и создают фокусную точку".

Конечно, не стоит считать, что это означает, что симметрии нет места в дизайне интерьера. Однако проблема абсолютной симметрии заключается в ее "чувствительности": даже незначительное отклонение от установленных "границ" может нарушить общую гармонию пространства.



Асимметрия – эффективное решение, когда дело доходит до стилизации дома / Фото Unsplash Francesca Tosolini

Есть несколько случаев, когда можно использовать правило 3-5-7, декорируя пространство. Вообще его можно применить к различным комнатам, но оно особенно эффективно в небольших масштабах.

Например, специалисты рекомендуют поставить от 3 до 5 книг на журнальный столик, рядом с вазой, несколькими свечами и декоративным подносом. Расположив эти предметы группами с нечетным количеством, можно достичь асимметричной, но гармоничной эстетики, которая значительно улучшит общий вид вашей гостиной.

Декоративные подушки, расположены на кровати или диване, могут выиграть от применения правила 3-5-7. Вместо того, чтобы располагать подушки идеально симметрично, подумайте о том, чтобы убрать одну подушку и заменить ее на другую, чтобы создать асимметрию, тем самым усиливая визуальный интерес.