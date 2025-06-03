І саме тут прихований секрет – основна проблема може бути пов'язана з симетрією. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Секрет просторів, які здаються візуально привабливішими

У деяких випадках кімната, що демонструє надмірну симетрію, може створювати відчуття жорсткості та неавтентичності. Правило декорування 3-5-7 вирішує цю проблему.

Правило 3-5-7 базується на ідеї, що непарна кількість об'єктів (в ідеалі 3, 5 або 7) є візуально привабливішою, ніж парні групи,

– пояснює дизайнер інтер'єрів Джеймі Гернерт.

Використання непарних чисел у дизайні створює асиметрію, сприяючи динамічності, привабливості та затишку простору. Дизайнер Алана Марі розповіла виданню Livingetc, що "непарні числа, як правило, викликають більший візуальний інтерес і створюють фокусну точку".

Звісно, не варто вважати, що це означає, що симетрії немає місця в дизайні інтер'єру. Однак проблема абсолютної симетрії полягає в її "чутливості": навіть незначне відхилення від встановлених "меж" може порушити загальну гармонію простору.



Асиметрія – ефективне рішення, коли справа доходить до стилізації дому / Фото Unsplash Francesca Tosolini

Є декілька випадків, коли можна використовувати правило 3-5-7, декоруючи простір. Взагалі його можна застосувати до різних кімнат, але воно особливо ефективне в невеликих масштабах.

Наприклад, фахівці рекомендують поставити від 3 до 5 книг на журнальний столик, поруч із вазою, кількома свічками та декоративною тацею. Розташувавши ці предмети групами з непарною кількістю, можна досягти асиметричної, але гармонійної естетики, яка значно покращить загальний вигляд вашої вітальні.

Декоративні подушки, розташовані на ліжку чи дивані, можуть виграти від застосування правила 3-5-7. Замість того, щоб розташовувати подушки ідеально симетрично, подумайте про те, щоб прибрати одну подушку і замінити її на іншу, щоб створити асиметрію, тим самим посилюючи візуальний інтерес.