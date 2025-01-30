Дизайнеры в восторге от того, как изысканно Риз Уизерспун стилизовала книжную полку

Организация книжной полки – это настоящее искусство. Есть множество различных способов размещения книг. Один из них тот, который выбрала актриса Риз Уизерспун. Дизайнеры называют его беспроигрышным.

Риз Уизерспун стилизовала книжную полку по цветам. Этот подход к организации является не только функциональным, но и визуально приятным, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Цветовая полка с книгами от "Блондинки в законе"

На одном из фото, которое актриса выложила в Instagram, можно увидеть ее белую книжную полку. На ней расположены коричневые и зеленые книги сгруппированы вместе и красиво обрамлены фотографиями и керамикой.

Как Риз Уизерспун расположила книги: смотрите фото

Эксперты отмечают, что организация по цветам мгновенно повышает визуальное воздействие книжной полки.

Вместо хаотичных стопок или неуклюжих названий, тщательно подобранная палитра создает порядок и гармонию, становясь фокусной точкой в комнате. Она также отражает ощущение сознания, делая книжную полку не просто местом для книг, а стилизованным выражением вкуса,

– отметила дизайнер Нина Лихтенштейн.

Если вы хотите организовать свою книжную полку по цветам, определите точную палитру, которую хотите продемонстрировать. Лихтенштейн советует начать с того, чтобы распределить книги по цветовым категориям. Решите, хотите ли вы полный спектр радуги, омбре-эффект или нейтральную тему с оттенками белых, черных и бежевых цветов. Если ваша полка окрашена или имеет обои, выберите цветовую схему, которая будет гармонировать или контрастировать с фоном.

Для более создания более изысканного вида располагайте книги в пределах каждой цветовой группы по оттенку – от более темного к более светлому или наоборот.

Чтобы избежать монотонности, сочетайте книги с декоративными элементами, такими как вазы, скульптуры или рамы для картин.