Риз Уизерспун стилизовала книжную полку по цветам. Этот подход к организации является не только функциональным, но и визуально приятным, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Цветовая полка с книгами от "Блондинки в законе"

На одном из фото, которое актриса выложила в Instagram, можно увидеть ее белую книжную полку. На ней расположены коричневые и зеленые книги сгруппированы вместе и красиво обрамлены фотографиями и керамикой.

Как Риз Уизерспун расположила книги: смотрите фото

Эксперты отмечают, что организация по цветам мгновенно повышает визуальное воздействие книжной полки.

Вместо хаотичных стопок или неуклюжих названий, тщательно подобранная палитра создает порядок и гармонию, становясь фокусной точкой в комнате. Она также отражает ощущение сознания, делая книжную полку не просто местом для книг, а стилизованным выражением вкуса,

– отметила дизайнер Нина Лихтенштейн.

Если вы хотите организовать свою книжную полку по цветам, определите точную палитру, которую хотите продемонстрировать. Лихтенштейн советует начать с того, чтобы распределить книги по цветовым категориям. Решите, хотите ли вы полный спектр радуги, омбре-эффект или нейтральную тему с оттенками белых, черных и бежевых цветов. Если ваша полка окрашена или имеет обои, выберите цветовую схему, которая будет гармонировать или контрастировать с фоном.

Для более создания более изысканного вида располагайте книги в пределах каждой цветовой группы по оттенку – от более темного к более светлому или наоборот.

Чтобы избежать монотонности, сочетайте книги с декоративными элементами, такими как вазы, скульптуры или рамы для картин.