Різ Візерспун стилізувала книжкову полицю за кольорами. Цей підхід до організації є не лише функціональним, а й візуально приємним, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Колірна полиця з книжками від "Білявки в законі"

На одному з фото, яке акторка виклала в Instagram, можна побачити її білу книжкову полицю. На ній розташовані коричневі та зелені книги згруповані разом і красиво обрамлені фотографіями та керамікою.

Як Різ Візерспун розташувала книжки: дивіться фото

Експерти зазначають, що організація за кольорами миттєво підвищує візуальний вплив книжкової полиці.

Замість хаотичних стопок або незграбних назв, ретельно підібрана палітра створює порядок і гармонію, стаючи фокусною точкою в кімнаті. Вона також відображає відчуття свідомості, роблячи книжкову полицю не просто місцем для книг, а стилізованим вираженням смаку,

– наголосила дизайнер Ніна Ліхтенштейн.

Якщо ви хочете організувати свою книжкову полицю за кольорами, визначте точну палітру, яку хочете продемонструвати. Ліхтенштейн радить почати з того, щоб розподілити книги за кольоровими категоріями. Вирішіть, чи хочете ви повний спектр веселки, омбре-ефект або нейтральну тему з відтінками білих, чорних та бежевих кольорів. Якщо ваша полиця пофарбована або має шпалери, оберіть кольорову схему, яка гармоніюватиме або контрастуватиме з тлом.

Для більш створення більш вишуканого вигляду розташовуйте книги в межах кожної кольорової групи за відтінком – від темнішого до світлішого або навпаки.

Щоб уникнути монотонності, поєднуйте книги з декоративними елементами, такими як вази, скульптури чи рами для картин.