Как выбрать идеальный цвет стен на кухне: что обязательно надо учесть, чтобы не ошибиться

Выбирая цвета для вашей кухни, стоит помнить о нескольких вещах. В частности, нужно понимать, что выбор цвета влияет как на настроение, так и на функциональность самого пространства.

Учитывая размер, стиль и освещение вашей кухни, вы можете создать помещение, которое будет одновременно уютным и индивидуальным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Как выбрать идеальный цвет для стен в кухне

Покраска кухни – это одновременно и вызов, и возможность, особенно учитывая широкий выбор доступных цветов. Выбор подходящего цвета краски для стен имеет решающее значение для создания желаемого тона и атмосферы пространства. Поскольку это комната, где вы собираетесь вместе и готовите вкусные блюда с семьей и друзьями, придать ей правильный вид и атмосферу очень важно.

Посмотрите на смежные комнаты. Один из факторов, который следует учитывать при выборе цвета кухни, – это палитра смежных комнат. Хотя выбор краски для вашей кухни не обязательно должен соответствовать остальной части дома, он должен выглядеть согласованным и целостным.

Учтите освещение. Если на кухне есть окна, следует учесть, как естественное или искусственное освещение может влиять на цвета в этом пространстве. Испытайте образец краски цвета, который вы бы хотели видеть в этой комнате, на кусках пенопласта или картоне, чтобы лучше выделить цвет, а затем перемещайте его по кухне в течение дня, чтобы увидеть, как изменение света влияет на восприятие оттенка.

Обратите внимание на вашу существующую цветовую палитру. Если вы не уверены, какой оттенок лучше выделяться, рассмотрите цвета, которые уже используются на вашей кухне – столешницы и фартуки – замечательные места для начала. Хотя это не обязательно должен быть тот же цвет, рассмотрите цвет другого оттенка или цвет, дополняющий другие тона.

Добавьте яркости пространству с помощью белого цвета. Можно покрасить кухню в белый цвет. Классический тон сделает ваше пространство чистым и светлым, а также придаст энергии. Такой цвет – это хороший выбор, если вы хотите выделить кухонный фартук или создать фокусный элемент на кухне. Кроме того, он хорошо сочетается с большинством цветовых схем. Однако лучше изменить строгий белый цвет теплыми штрихами по всей кухне, чтобы создать уют в комнате.



Выбор цвета влияет на восприятие самой кухни / Фото Unsplash (Cat Han)

Как мы уже отмечали, выбирая цвета, важно учитывать как размер кухни, так и то, как естественный свет попадает в пространство. Подбирая тона в соответствии с размером пространства и потока света, вы можете создать гармоничную кухню, где цвета взаимодействуют с комнатой.

Цвета для маленьких кухонь: В небольших кухнях светлые цвета, такие как белый, светло-серый и бежевый, помогают создать ощущение пространства и открытости. Они могут отражать свет и делать кухню визуально больше. Чтобы добавить характера, можно добавить акцентные цвета, например, на столешницах, фартуках, мебели или в мелких деталях, которые оживят пространство, не перегружая его.

Цвета для больших кухонь: Большие кухни позволяют экспериментировать как со светлыми, так и с темными оттенками. Более глубокие оттенки, такие как темно-синий, темно-серый или темно-зеленый, способны создать ощущение уюта и роскоши. Сочетая их со светлыми деталями, такими как стены или кухонный остров из светлого дуба, можно создать контраст и сбалансированный общий вид.