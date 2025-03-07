6 цветов краски, которые никогда не следует использовать в спальне: от чего предостерегли дизайнеры

Цвет имеет сильное влияние не только на эстетику комнаты, но и на настроение, особенно если речь идет о спальне. Как наиболее личное пространство в доме, эта комната должна быть местом отдыха, где вы можете расслабиться и восстановить силы.

Поэтому следует тщательно подбирать цвет краски, который собираетесь там использовать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Какие цвета краски не надо использовать в спальне

Неправильно выбранный цвет может сделать это пространство хаотичным или холодным. Хотя личные предпочтения играют определенную роль, некоторые цвета, как известно, мешают расслаблению, и их следует избегать, если вы хотите действительно успокоиться.

Дизайнеры интерьера поделились, что подходит, а что нет, для спокойной спальни.

Белый может показаться классическим выбором, но не все оттенки белого одинаковы. По словам дизайнера интерьера Бейли Ли, холодный яркий оттенок может казаться стерильным и непривлекательным, особенно при искусственном освещении.

Прохладные белые просто не имеют уюта, необходимого для спокойного отдыха,

– отмечает специалист.

Лучше выбрать более теплый кремовый оттенок.



Чисто белый – не лучший цвет для спальни / Фото Unsplash

Согласно теории цвета ярко-фиолетовый цвет больше заряжает энергией, чем расслабляет, что не совсем идеально для спальни.

Многие думают о желтом цвете в спальне, ведь это цвет солнечного света. Поскольку он ассоциируется с дневным светом, нашему телу может быть труднее отдохнуть ночью. Зато специалисты предлагают сохранить желтый для других помещений или ванных комнат. Если вы настроены использовать его в спальне, выберите бледный, приглушенный оттенок, который мягко отражает свет, не перегружая пространство, или добавьте его в аксессуары, например постельное белье или тумбочки.

Часто в Pinterest можно увидеть фотографии с темными, мрачными спальнями, но черные и темно-серые стены не для всех. Несмотря на то, что они могут добавить драматизма и элегантности, они не всегда создают спокойную атмосферу, которую желает большинство людей в спальне.



Черный цвет краски не стоит выбирать для спальни / Фото Unsplash

Многим нравится красный цвет, но стоит заметить, что он повышает уровень энергии, что может затруднить расслабление или сон. Для более успокаивающего эффекта лучше выбрать землистый терракот или мягкие румяна.

Как и красный, оранжевый смелый и энергичный цвет, однако он прекрасно подходит для оживленных помещений, но не всегда идеален для отдыха. Исключением является терракотовый, более глубокое сочетание красного и оранжевого цветов, которое дарит тепло, но не ошеломляет.