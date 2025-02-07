Будут идеальным дополнением: цвета, которые можно добавить в спальни в нейтральных тонах

Для создания спокойной атмосферы в спальне домовладельцы привыкли использовать нейтральные цвета. Однако это не означает, что вы должны ограничивать палитру только оттенками бежевого. Большинство спален в нейтральных тонах действительно могут выиграть от дополнительного цвета, чтобы добавить индивидуального стиля в пространство.

Дизайнеры интерьера поделились, какие оттенки гармонично сочетаются с нейтральными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Розовый может быть одной из самых романтичных идей цвета спальни. Но забудьте о ярких розовых тонах, вместо этого сосредоточьтесь на безупречном сочетании вашей нейтральной схемы с темными оттенками чайной розы и оттенками, которые предлагают легкий тон румян.



Сочетание нейтральных оттенков с легким розовым / Фото Nicole Franzen

Хотя нет никаких причин, почему нейтральная цветовая гамма должна казаться холодной или стерильной, никогда не помешает совместить эти тона с несколькими теплыми оттенками, чтобы подчеркнуть идеи уютной спальни, включая, например охристо-желтые оттенки.

Специалисты говорят, что если в вашей спальне много естественного света, можно использовать горчичный или терракотовый цвета. Эти тона процветают под солнечным светом и создают теплый, привлекательное пространство. Для комнат с меньшим количеством естественного освещения придерживайтесь более мягких оттенков, таких как зеленый шалфей или лаванда, чтобы сохранить пространство легким и воздушным.



Охристо-желтые оттенки в спальне в нейтральных цветах/ Фото Davide Lovati

Насыщенный коричневый действительно переживает свою актуальность прямо сейчас, независимо от того, ли это цвет кухонных шкафов, деревянного пола или оттенок для всех видов мебели, от мягких кроватей до диванов. В нейтральной цветовой гамме спальни отделка коричневого может быть очень простым способом добавить нотку элегантности, особенно в сочетании со сливочным и грязно-белым.



Декоративные элементы коричневого цвета в спальне / Фото Irida Mete. Design: Sagrada Studio