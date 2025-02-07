Дизайнери інтер'єру поділилися, які відтінки гармонійно поєднуються з нейтральними. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Рожевий може бути однією з найромантичніших ідей кольору спальні. Але забудьте про яскраві рожеві тони, натомість зосередьтеся на бездоганному поєднанні вашої нейтральної схеми з темними відтінками чайної троянди та відтінками, які пропонують легкий тон рум'ян.



Поєднання нейтральних відтінків з легким рожевим / Фото Nicole Franzen

Хоча немає жодних причин, чому нейтральна колірна гамма повинна здаватися холодною або стерильною, ніколи не завадить поєднати ці тони з декількома теплими відтінками, щоб підкреслити ідеї затишної спальні, включаючи, наприклад охристо-жовті відтінки.

Фахівці кажуть, що якщо у вашій спальні багато природного світла, можна використовувати гірчичний чи теракотовий кольори. Ці тони процвітають під сонячним світлом і створюють теплий, привабливий простір. Для кімнат з меншою кількістю природного освітлення дотримуйтеся більш м’яких відтінків, таких як зелена шавлія або лаванда, щоб зберегти простір легким і повітряним.



Охристо-жовті відтінки у спальні в нейтральних кольорах/ Фото Davide Lovati

Насичений коричневий дійсно переживає свою актуальність прямо зараз, незалежно від того, чи це колір кухонних шаф, дерев'яної підлоги чи відтінок для всіх видів меблів, від м'яких ліжок до диванів. У нейтральній кольоровій гамі спальні оздоблення коричневого може бути дуже простим способом додати нотку елегантності, особливо в поєднанні з вершковим і брудно-білим.



Декоративні елементи коричневого кольору в спальні / Фото Irida Mete. Design: Sagrada Studio