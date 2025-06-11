Создают визуальный "конфликт": 3 цвета, которые никогда не стоит сочетать с деревом

Трудно недооценить, насколько связь между древесиной и цветами краски, могут влиять на общую атмосферу пространства в доме. Следовательно, есть определенные оттенки, которых лучше избегать в сочетании с древесиной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие цвета лучше не сочетать с деревом

Избегайте сочетания оранжевых тонов древесины с яркими цветами. Хотя сочетание ярких элементов может показаться логичным, древесина с оранжевым оттенком имеет естественную теплоту. Когда это тепло сочетается с яркими цветами краски, такими как голубой, пыльно-желтый или насыщенный розовый, то эти сочетания могут казаться очень резкими.



Не стоит сочетать оранжевые тона древесины с яркими цветами / Фото Artichoke

Не смешивайте красное дерево с коричневым цветом. Используя изделия из темной древесины в помещении, важно убедиться, что цветовая палитра дополняет, а не умаляет присущую древесине красоту. Хотя красное дерево хорошо сочетается с разнообразными цветами, желательно избегать темных, насыщенных тонов или шоколадно-коричневых оттенков. Такие глубокие, органические оттенки могут затмить элегантность антикварной мебели.

Не сочетайте клен с желтыми оттенками. В таком случае желательно избегать красок, которые содержат желтые оттенки. Это связано с присущими древесине клена желтоватыми пигментами, которые в сочетании с желтой краской не дают гармоничного, многослойного эффекта. Зато это может привести к слишком резкой смеси.