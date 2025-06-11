Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які кольори краще не поєднувати з деревом

Уникайте поєднання помаранчевих тонів деревини з яскравими кольорами. Хоча поєднання яскравих елементів може здатися логічним, деревина з помаранчевим відтінком має природну теплоту. Коли це тепло поєднується з яскравими кольорами фарби, такими як блакитний, пильно-жовтий або насичений рожевий, то ці поєднання можуть здаватися дуже різкими.



Не варто поєднувати помаранчеві тони деревини з яскравими кольорами / Фото Artichoke

Не змішуйте червоне дерево з коричневим кольором. Використовуючи вироби з темної деревини в приміщенні, важливо переконатися, що колірна палітра доповнює, а не применшує властиву деревині красу. Хоча червоне дерево добре поєднується з різноманітними кольорами, бажано уникати темних, насичених тонів або шоколадно-коричневих відтінків. Такі глибокі, органічні відтінки можуть затьмарити елегантність антикварних меблів.

Не поєднуйте клен із жовтими відтінками. В такому випадку бажано уникати фарб, які містять жовті відтінки. Це пов'язано з притаманними деревині клена жовтуватими пігментами, які в поєднанні з жовтою фарбою не дають гармонійного, багатошарового ефекту. Натомість це може призвести до надто різкої суміші.