5 самых стильных моделей дивана, которые советуют все дизайнеры

Новый год это возможность обновить мебель в доме. Дизайнеры назвали 5 моделей дивана, которые будут считаться самыми стильными в 2025 году.

Тренды на диваны меняются не часто, ведь самое важное, это купить диван, который прослужит много лет и не потеряет своего вида. Однако, если вы планируете обновить свой интерьер в 2025 году, тогда советы дизайнеров пригодятся. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

Читайте также Камень в интерьере станет одним из самых больших трендов 2025 года: где его использовать

Какие диваны сейчас актуальны

Диван размера XL

Маленькие и компактные диваны отошли в прошлое, сейчас дизайнеры советуют выбирать удобные большие диваны. На нем будет комфортно вечером смотреть любимый фильм, а днем – общаться с семьей. Заполнение большей части гостиной большим угловым диваном в стиле кинотеатра – это то, что сейчас советуют дизайнеры.

Люди сейчас проводят больше времени в своих гостиных, чем когда-либо прежде. Поэтому диван играет центральную роль. В течение последних нескольких лет меньшие диваны все чаще заменяются большими и удобными диванами, и эта тенденция не замедляется,

– сказала руководитель отдела закупок в Sofology Гизела Ланкастер.



Большие диваны сейчас в тренде / Фото Future PLC

Коричневый диван

Земляные оттенки – это одни из лучших для гостиной. Дизайнеры советуют выбирать именно насыщенные и глубокие цвета – мокко или коричневый. Диван такого цвета станет теплым акцентом в гостиной. Его большим преимуществом является то, что он прекрасно сочетается с другими цветами в интерьере.



Самый стильный цвет диванов – коричневый / Фото Баркер и Стоунхаус

Интересно Стоит ли ставить лампу в кухне: дизайнеры откровенно сказали, одобряют ли такое решение

Изогнутый диван

Изогнутая мебель популярна уже несколько лет, но в 2025 году – она будет на пике популярности.

Диваны с эффектными скульптурными силуэтами станут большим трендом в 2025 году – изогнутые диваны, рифленые диваны и "диваны-круассаны" станут популярными благодаря своей способности мгновенно добавить интереса и характера гостиной,

– сказала менеджер Barker and Stonehouse Лена Гирасинская.

Она советует попрощаться с прямыми линиями, которые добавляют строгости интерьеру.



Изогнутый диван в интерьере / Фото Future PLC

Диван с креслом

Диван с креслом – это действительно неожиданный тренд. Многие производители мебели начали выпускать собственные стильные вариации некогда громоздких и нестильных стульев в комплекте к дивану.



Диван с креслом набирает популярность / Фото Sofology

Модульный диван

Преимуществом модульного дивана является то, что его можно персонализировать.

В 2025 году мы ожидаем, что покупатели диванов сделают упор на персонализации, инвестируя в идеальный модульный диван для нужд своей семьи, а не на подход универсальный размер для всех,

– сказала руководительница отдела дизайна Sofa Патриция Гиббонс.



Модульные диваны имеют много преимуществ / Фото Future PLC

Диван из роскошной текстуры

Если с моделью определились, тогда нужно переходить к ткани. Сейчас популярными тканями для диванов являются букле, тедди, шенилл и другие изысканные текстили. Они добавляют пространству изысканности, роскоши и мягкости.



Трендовая ткань дивана / Фото Future PLC